Abrir un archivo de correo puede bastar. Pasa en las versiones de Outlook para Windows sin el parche de noviembre. Un mensaje manipulado puede hacer que el programa se conecte a un equipo del atacante sin mostrar la advertencia habitual.

En esa conexión pueden quedar al descubierto datos de autenticación del usuario.

No es una amenaza teórica. Microsoft confirma que el fallo ya se está aprovechando. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lo destacó el 11 de noviembre en su aviso sobre los parches de este mes.

Han pasado once días, y quien use Outlook para Windows sin haber instalado los parches de noviembre sigue expuesto.

Lo que avisó INCIBE

El aviso de INCIBE-CERT, con el identificador INCIBE-2026-851, tiene la importancia «5 – Crítica». Resume así el boletín de Microsoft: hay 23 vulnerabilidades críticas y una de severidad media en Outlook «que se está explotando activamente».

La de Outlook es la que más preocupa, aunque no sea la más grave sobre el papel. INCIBE la describe con estas palabras: «al abrir un archivo de mensaje manipulado, Outlook puede conectarse a un recurso externo sin mostrar la advertencia habitual».

Esa conexión «podría revelar el hash NTLMv2 del usuario y facilitar su suplantación», añade el aviso. Ese hash es un dato que Windows obtiene a partir de la contraseña para identificar al usuario en la red. Con él, un atacante podría hacerse pasar por el usuario.

Qué dice Microsoft

Microsoft publicó la corrección el 10 de noviembre en su guía de actualizaciones de seguridad, donde el fallo figura como CVE-2026-124194. Lo clasifica como una vulnerabilidad de suplantación, con gravedad moderada y una puntuación de 6,5 sobre 10.

En el apartado de explotación, la compañía marca que sí se ha detectado. Según su explicación, el atacante no necesita credenciales. Le basta con enviar un archivo de mensaje preparado y convencer a la víctima de que lo abra en un Outlook afectado.

Al abrirlo, Outlook se conectaría a una ubicación de red controlada por el atacante sin la advertencia habitual sobre contenido externo. Microsoft precisa que hace falta que el usuario abra el archivo. El panel de vista previa, según la compañía, no sirve para el ataque.

Las versiones que hay que tener

El fallo afecta a Outlook para Windows en Microsoft 365 Apps para empresas, Office LTSC 2021 y Office LTSC 2024. Se incluyen las ediciones de 32 y de 64 bits.

INCIBE pide priorizar los equipos que usan Outlook para Windows y da las compilaciones mínimas. En Office LTSC 2021 hay que tener la 16.0.14334.21048 o posterior, y en Office LTSC 2024, la 16.0.17932.21140 o posterior.

En Microsoft 365 Apps para empresas, la compilación corregida depende del canal de actualización de cada equipo. El aviso remite para eso a las notas de seguridad de Office.

Cómo actualizar Office

Microsoft explica en su página de ayuda cómo buscar las actualizaciones a mano. Hay que abrir cualquier aplicación, como Word, e ir a Archivo y después a Cuenta. En el Outlook clásico, el apartado se llama Cuenta de Office.

En la sección de información del producto aparece el botón Opciones de actualización. Dentro está la opción Actualizar ahora. Si no se ve, puede que antes haya que pulsar en Habilitar actualizaciones.

Cuando Office termina, muestra un mensaje de que el equipo está al día o de que se han instalado novedades. Para quien no sepa qué versión tiene, Microsoft remite a otra página de ayuda: «¿Qué versión de Office estoy usando?».

Hay un caso aparte. Office 2021 se quedó sin parches de seguridad el 13 de octubre, como contamos al anunciarse el fin de su soporte. No es lo mismo que Office LTSC 2021, que sí recibe esta corrección.

El resto del boletín

El boletín de noviembre va mucho más allá de Outlook. INCIBE recoge fallos críticos en componentes de Windows como Windows Search, LDAP, Kerberos, DNS o Media Foundation. También en SQL Server, SharePoint Server y Azure DevOps Server.

Uno de los casos que cita afecta a Windows Search. Según el aviso, Microsoft documenta un escenario en el que Exchange procesa automáticamente un archivo adjunto para indexarlo.

Para los programadores, el aviso pide actualizar Visual Studio Code a la versión 1.145.3 o posterior. Uno de sus fallos podría permitir que un servidor MCP malicioso ejecute código con los permisos del usuario tras su interacción. En cambio, la corrección de Azure OpenAI ya la ha aplicado Microsoft en su propio servicio.

Para Windows y los servidores, INCIBE remite a la guía de Microsoft, donde se elige el paquete de cada equipo.

Por qué no conviene esperar

Microsoft ya había avisado este mes del riesgo de retrasar los parches. Según sus datos, uno de cada cuatro equipos de empresa de una muestra seguía sin instalar la actualización de Windows cuatro semanas después.

No es el único aviso de INCIBE de estos días. También alertó de un fallo crítico en los discos en red de Synology.

La información procede del aviso INCIBE-2026-851 de INCIBE-CERT (11 de noviembre de 2026), de la guía de actualizaciones de seguridad de Microsoft (10 de noviembre de 2026) y de su página de ayuda para actualizar Office.

Crédito de la imagen: INCIBE.