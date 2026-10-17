Adiós a Office 2021: Microsoft deja sin parches de seguridad a Word, Excel y PowerPoint 2021 desde el 13 de octubre y confirma que no habrá prórroga

El martes 13 de octubre de 2026, cinco años después de su llegada a las tiendas, Office 2021 se quedó sin soporte. Microsoft lo dejó por escrito en la versión en inglés de su página de ayuda: «El soporte de Office 2021 terminó el 13 de octubre de 2026 y no habrá ninguna extensión ni actualizaciones de seguridad ampliadas».

El aviso afecta a Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en sus versiones de 2021, compradas con una licencia de pago único. Según la ficha de ciclo de vida de Microsoft, el cierre alcanza a las ediciones Hogar y Estudiantes y Hogar y Empresas, en Windows y en Mac, y a Professional, solo para Windows.

Los programas no se borran ni dejan de abrirse. Lo que cambia es que, a partir de ahora, los fallos de seguridad que se descubran en ellos ya no tendrán arreglo.

Microsoft cierra el soporte de Office 2021 sin prórroga

Office 2021 salió a la venta el 5 de octubre de 2021, el mismo día que Windows 11. En Estados Unidos, la edición Hogar y Estudiantes costaba 149,99 dólares y la de Hogar y Empresas, 249,99, según el anuncio oficial de la compañía.

Aquel lanzamiento ya dejaba ver hacia dónde iba la empresa. «Microsoft 365 es la mejor manera de acceder a las últimas aplicaciones y funciones», escribió Liat Ben-Zur, entonces vicepresidenta corporativa de Experiencias de Consumo y Web de Microsoft 365, en el blog de Microsoft 365.

«Sin embargo, sabemos que algunos clientes todavía prefieren una versión de las aplicaciones principales de Office para PC y Mac que no sea de suscripción, y por eso lanzamos Office 2021», añadía Ben-Zur en la misma entrada.

Con ella llegó también un nuevo aspecto de las aplicaciones, compartido con Microsoft 365, con «una paleta de colores neutra, esquinas de ventana más suaves» y pestañas renovadas en la cinta de opciones, según aquel anuncio.

Qué deja de recibir Office 2021 desde el 13 de octubre

La página de soporte de Microsoft enumera lo que se acaba. La empresa «ya no proporcionará soporte técnico, correcciones de errores ni correcciones de seguridad para vulnerabilidades de Office 2021 que se puedan notificar o detectar posteriormente».

Eso incluye, según el mismo texto, «las actualizaciones de seguridad que pueden ayudar a proteger el equipo contra virus dañinos, spyware y otro software malintencionado». Tampoco habrá nuevas actualizaciones de software ni atención técnica por teléfono o chat, y la mayor parte de la ayuda en línea se retirará.

Microsoft admite que «es posible que todas las aplicaciones de Office 2021 sigan funcionando». Pero advierte de que quien siga con ellas «podría quedar expuesto a graves riesgos de seguridad potencialmente dañinos».

La edición para empresas, Office LTSC 2021, sigue el mismo calendario. En su tabla de conexión con los servicios de Microsoft 365, como OneDrive o Exchange Online, la compañía la daba por compatible solo hasta el 13 de octubre de 2026, y avisa de que con el tiempo, las versiones antiguas «podrían tener otros problemas inesperados de rendimiento o confiabilidad».

El cierre coincide con 1.408 fallos corregidos en octubre

La fecha coincide con el segundo martes de octubre, el día en que Microsoft publica cada mes sus parches de seguridad.

Según el boletín de INCIBE-CERT del 14 de octubre, la compañía ha publicado esta vez actualizaciones para 1.408 vulnerabilidades, 78 de ellas críticas. Entre los productos afectados figura «Microsoft Office, incluidos Excel, Word, Outlook, PowerPoint y Visio».

INCIBE-CERT detalla que 65 de las vulnerabilidades críticas «podrían permitir la ejecución remota de código», es decir, que un atacante haga funcionar sus propios programas en el ordenador de la víctima. Para Office 2021, los fallos de este tipo que aparezcan a partir de ahora se quedarán sin parche.

Las dos salidas que propone Microsoft y lo que cuestan

Para el uso doméstico, Microsoft recomienda «que actualice a una versión más reciente de Office». La empresa ofrece dos caminos, y el primero, según su página de ayuda, es la suscripción: «Comprar Microsoft 365 es la mejor opción», porque siempre tendrá «las características más recientes, actualizaciones de seguridad y otras mejoras».

En la tienda de Microsoft en España, Microsoft 365 Personal cuesta 99 euros al año o 10 euros al mes. Familia, para hasta seis personas, sale por 129 euros al año, y Premium, por 219.

El segundo camino es Office Hogar 2024, que se compra con un pago único de 149 euros. Microsoft avisa de que esta versión solo se puede instalar «en un dispositivo» y de que recibirá parches durante su periodo de soporte, pero no funciones nuevas. Según su ficha de ciclo de vida, ese soporte termina el 9 de octubre de 2029.

Quien use Office 2021 en el trabajo o en un centro educativo debe consultar al departamento de informática, que, según Microsoft, «seguramente tendrá su propio plan de actualización».

Para saber qué versión hay instalada, Microsoft indica abrir Word, ir a «Archivo», después a «Cuenta», y pulsar «Acerca de Word».

LibreOffice y otras opciones para quien no quiera pagar

La salida gratuita más conocida es LibreOffice, la suite de código abierto que desarrolla The Document Foundation, una fundación sin ánimo de lucro con sede en Berlín. OKDIARIO ya la ha incluido entre las alternativas gratuitas a programas de pago.

En julio, con el fin de Office 2021 ya anunciado, la fundación defendió su modelo en una entrada de su blog oficial firmada por Italo Vignoli. «LibreOffice no tiene fecha de fin de soporte, porque no hay ningún fabricante con el poder de declararla», escribe.

Vignoli describe la política de ciclo de vida de Microsoft como «un instrumento comercial» y resume su idea con una frase: «la fecha se elige, no se descubre». Aun así, reconoce que cambiar tiene un precio. «La migración tiene costes. Formación, conversión de plantillas, reescritura de macros, trabajo de integración», enumera.

Es la misma situación que vivieron los usuarios de Windows 10 cuando el sistema dejó de recibir parches gratis, con la diferencia de que ahora Microsoft ha descartado de antemano cualquier programa de actualizaciones ampliadas.

Lo que el aviso de Microsoft no resuelve

En las páginas de Microsoft consultadas no figura cuántas licencias de Office 2021 siguen en uso, ni en España ni en el resto del mundo. Tampoco hay forma de saber cuándo aparecerá la primera vulnerabilidad grave que ya no se corrija.

El riesgo depende mucho del uso. Un ordenador que abre a diario adjuntos de correo y archivos descargados está más expuesto que otro que solo se usa para escribir textos propios.

Las alternativas tienen sus propios límites. Office Hogar 2024 también caducará en 2029, y el paso a LibreOffice obliga a revisar plantillas y macros, como admite la propia fundación al hablar de los costes de la migración.

Crédito de la imagen: Microsoft.