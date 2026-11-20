Si tiene en casa o en la oficina un disco en red de Synology, conviene revisarlo hoy. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha publicado un aviso de importancia crítica por cuatro vulnerabilidades en sus productos.

Según el aviso de INCIBE, del 19 de noviembre de 2026, dos son críticas y dos altas. Aprovecharlas podría permitir leer o cambiar archivos sin permiso e interrumpir servicios.

En algunas configuraciones, un atacante podría incluso ejecutar código a distancia. INCIBE indica que no consta que los dos fallos críticos se estén explotando.

DSM, el sistema de sus discos

Los fallos afectan a DSM, el sistema operativo de los discos en red de Synology. Están en riesgo las versiones 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3 y 7.4.

Además del DSM, los fallos afectan también a BeeStation OS 1.5. El de NGINX alcanza además a APM y DSM Enterprise.

Estos aparatos se llaman NAS. Sirven para guardar fotos, copias de seguridad y documentos en la red de casa o de la empresa.

La propia Synology lo detalla en sus boletines de seguridad. Uno de los dos más graves, con una puntuación de 9,8 sobre 10, afecta al servicio OAuth.

Sin contraseña y desde fuera

Su boletín de seguridad explica el riesgo. Un atacante remoto podría leer o escribir cualquier archivo y bloquear el servicio. No necesita usuario ni contraseña.

Otro de los fallos críticos está en la API de autenticación de DSM. Es una inyección SQL que también permitiría a un atacante sin credenciales leer o modificar archivos.

El tercero llega por NGINX, el servidor web que llevan dentro estos equipos, cuando usa el protocolo HTTP/2. Synology lo bautiza en su boletín como NGINX2Root.

Según ese boletín, un tráfico concreto puede desbordar la memoria del proceso de NGINX y tumbarlo. En equipos sin una protección llamada ASLR, o si el atacante logra saltársela, podría además ejecutar código. Su puntuación es de 8,1 sobre 10.

Un parche previsto para hoy

Synology publicó dos de los fallos el 19 de noviembre. Para ellos prevé lanzar las versiones DSM 7.4.1-90080-2 y 7.3.2-86009-6 como muy tarde el 20 de noviembre. A primera hora de ese día, su boletín todavía las daba como pendientes.

Quien tenga DSM 7.2.1 o 7.2.2 debería pasar a la versión 7.3.2-86009-6 o posterior cuando esté disponible. Para DSM 7.1 y BeeStation, la corrección sigue en preparación.

Los otros dos ya tienen arreglo desde el 10 de noviembre. Son el de la API de autenticación y otro en rsync, el servicio que sincroniza archivos entre equipos. Las versiones corregidas son DSM 7.4.1-90080-1, 7.3.2-86009-5, 7.2.2-72806-10 y 7.2.1-69057-13, o posteriores.

Qué hacer mientras tanto

Mientras llega el parche, Synology e INCIBE proponen dos medidas. La primera, desactivar de forma temporal el paquete OAuth Service.

La segunda, apagar el HTTP/2 en Panel de control > Red > Conectividad. Así se cierra la puerta del fallo de NGINX.

Después, toca actualizar en cuanto aparezca la nueva versión. En los equipos que aún no tengan parche, hay que mantener esas medidas y seguir mirando el boletín.

Ojo con los aparatos muy antiguos. Synology avisa de que no evalúa las versiones que ya no tienen soporte técnico.

Las ofertas de estos días pueden ser buena ocasión para cambiar de aparato, pero conviene mirar bien. Solo el 14 % de los españoles mira cuánto gastará un electrodoméstico antes de comprarlo.

Cuatro fallos, tres boletines

Las vulnerabilidades críticas tienen los códigos CVE-2026-120382 y CVE-2026-76954, las dos con un 9,8 sobre 10. Las altas son CVE-2026-123007, la de NGINX, y CVE-2026-85101, la de rsync, con un 8,6.

El fallo de rsync permite saltarse la autenticación por otra vía. Así, un atacante podría leer ciertos archivos y escribir cualquiera.

En su boletín del 10 de noviembre, Synology agradece los hallazgos al laboratorio de Viettel Cyber Security y a otro investigador.

La seguridad de los dispositivos de casa preocupa cada vez más. Samsung, por ejemplo, ha confirmado que los Galaxy S26 podrán bloquear apps con la huella.

Un aviso de importancia crítica

INCIBE da a su aviso una importancia de 5, crítica. Lo publica en su servicio de alerta temprana. Allí recoge los fallos de seguridad de programas y aparatos.

La IA también se cuela en tareas cotidianas. Google ha anunciado que Gemini puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra, aunque de momento no en España.

La información procede del aviso de INCIBE del 19 de noviembre de 2026. También de los boletines de seguridad de Synology SA-26:19, SA-26:20 y SA-26:21.

Crédito de la imagen: Synology.