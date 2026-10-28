La gratuidad del transporte público triplica el número de usuarios de la Estación Intermodal de Palma, que ha pasado de registrar 5,8 millones de pasajeros en 2019 a 16,5 millones de usuarios de metro, tren o autobús de los pueblos de Mallorca en 2025.

Este incremento del número de pasajeros ha obligado al Consorci de Transports de Mallorca (CTM) a poner en marcha toda una estrategia de inversiones para el correcto cuidado y mantenimiento de estas instalaciones y la apertura de nuevos espacios de atención al público.

La última novedad a este respecto es la nueva oficina de atención al usuario que está a disposición de los usuarios y que forma parte del conjunto de reformas de la estación que se han realizado a lo largo del último año para la renovación integral de esta infraestructura.

La nueva oficina se suma a las actuaciones ya ejecutadas, como la renovación de las escaleras mecánicas de toda la estación, la instalación de nuevas pantallas informativas y de los ventiladores en las dársenas de bus.

Paralelamente, continúan los trabajos para culminar otras mejoras previstas, como la renovación de los baños y la habilitación de nuevos espacios destinados a la movilidad sostenible, como la nueva zona de aparcamiento de bicicletas que favorecerá la intermodalidad y facilitará la combinación de la bicicleta con el transporte público en un mismo trayecto.

La reforma de la oficina ha supuesto una inversión de 150.498 euros (sin IVA) y se enmarca dentro del plan de infraestructuras Islas en transformación, impulsado por el Govern.

El nuevo equipamiento cuenta, por un lado, con una zona de atención al usuario con ventanillas y un mostrador adaptado para ofrecer información, gestiones y asesoramiento de manera más ágil y accesible; y, por otro, con una nueva sala específica para la emisión de tarjetas de transporte.

El nuevo espacio no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino también las condiciones de trabajo del personal, con unas instalaciones más adecuadas, funcionales y confortables. Desde esta oficina se presta tanto la atención presencial en la Estación Intermodal como el servicio de atención telefónica, que centraliza las consultas de los usuarios del transporte público interurbano de Mallorca.

La nueva sala de emisión de la Tarjeta Única se ha diseñado para ofrecer una experiencia más confortable y accesible a los usuarios.

En conjunto, las actuaciones de mejora de la estación intermodal representan una inversión global de 3,6 millones de euros (sin IVA), financiada principalmente con recursos procedentes del factor de insularidad del régimen especial de las Illes Balears y, en determinadas actuaciones, con fondos europeos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.