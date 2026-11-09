El desmadre de los empadronamientos en Gandía: 1.386 pisos cuentan con 6 empadronados o más

El PP de Gandía, que lidera Víctor Soler, ha denunciado este lunes que, según los datos recogidos en el último informe municipal al que ha tenido acceso, la localidad cuenta con un total de 1.386 viviendas con más de seis personas empadronadas en cada una de ellas. Una cifra que supera en 148 las 1.238 registradas en 2025, con un incremento del 12%. Entre esas viviendas, siempre según los datos aportados por la formación política, 137 cuentan con ocho moradores; 81, con nueve; 78 con 10 y 12 con 11 personas empadronadas en cada una de ellas.

En concreto, según los datos del citado informe, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, en Gandía, una calidad de cerca de 83.000 habitantes, gobernada por el socialista José Manuel Prieto, hay en la actualidad 669 viviendas con seis personas empadronadas; otras 248 viviendas con siete personas empadronadas; 137 con ocho moradores; 81 con nueve; 78 con 10 personas empadronadas; 12 con 11 personas; cinco con 12; una con 13 y siete en lo que se denomina en el informe como establecimientos colectivos con más de 13 habitantes en cada una de ellas.

El PP considera que el padrón está «descontrolado» y han exigido que se abra una investigación sobre las viviendas que ofrecen unas cifras más llamativas. Además, han reclamado al alcalde, el citado José Manuel Prieto, que informe acerca de los controles realizados. Los populares, por boca de su portavoz, Víctor Soler, han anunciado que, si ganan las elecciones de 2027, aplicarán «filtros y controles para acabar» con lo que han denominado «barra libre de empadronamientos» en Gandía.

El PP cree que esas cifras «pueden estar ocultando pisos patera o empadronamientos ficticios» y han preguntado en su comparecencia si se ha comprobado que las personas que están empadronadas en las viviendas afectadas viven realmente en ellas, así como si se han realizado inspecciones y cuáles han sido los resultados de los controles que en su día anunció el actual gobierno municipal.

Los populares han recordado que en 2011, entonces con el fallecido Arturo Torró como alcalde, el Ayuntamiento depuró el padrón municipal y dio de baja un total de 5.000 inscripciones en el mismo.

Se da la circunstancia de que en junio de 2025, OKDIARIO avanzó que la Policía Nacional había recibido las denuncias presentadas por vecinos de Gandía (Valencia), por empadronamientos irregulares en sus propias viviendas. En algunos casos se había detectado más de 15 empadronados en una sola vivienda. Y, en diciembre de ese mismo año, tal como también publicó OKDIARIO, la Policía Nacional había constatado el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Además, se había localizado a víctimas. Todas de edad avanzada y propietarias de viviendas en la localidad.