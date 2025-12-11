Desarticulada una organización que empadronó fraudulentamente a 127 ‘irregulares’ en Gandía

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Gandía (Valencia) una organización criminal dedicada a obtener datos datos personales y falsificar documentos para empadronar masivamente a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. Fruto de la investigación se ha constatado el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Además, se ha localizado a víctimas. Todas de edad avanzada y propietarias de viviendas en la localidad.

La operación se ha saldado con cinco detenidos de edades comprendidas entre los 28 y los 47 años. En concreto, dos varones marroquíes, un tercero español, una mujer boliviana y otra, española. Se les imputan los supuestos delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

OKDIARIO avanzó en junio de este mismo año que la Policía Nacional había recibido las denuncias presentadas por vecinos de la localidad, por empadronamientos irregulares en sus propias viviendas. En algunos casos se había detectado más de 15 empadronados en una sola vivienda. En esos días, el PP de Gandía cifró el número de esos denunciantes en torno a 70. Todo ello, en una localidad en la que, según un reciente informe, existían 1.238 viviendas con al menos media docena de personas empadronadas en cada una de ellas.

De hecho, la investigación que ha llevado a la desarticulación de la citada organización criminal por efectuar decenas de empadronamientos irregulares arrancó en julio de este año por parte de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Gandía.

En el transcurso de esa investigación fueron identificadas un total de 15 víctimas. Todas, eran propietarias de viviendas en la citada localidad de Gandía. En su mayoría, desconocían que en sus domicilios estuvieran empadronados ciudadanos extranjeros. En algunos casos, más de 10 en un solo domicilio. Así, los investigadores llegaron a constatar el empadronamiento irregular de hasta 127 personas.

Los investigados obtenían de forma ilícita la información los datos de esas personas de edad avanzada. En algunos casos, a través de la sutracción de correspondencia de los buzones. Incluso, llegando a forzar esos mismos buzones. Con los datos en su poder, confeccionaban contratos de arrendamiento falsos, que luego presentaban ante el padrón municipal.

Luego, los empadronados irregularmente podían presentar podían presentar, a su vez, los certificados del padrón. Y, con ello, consolidaban sus derechos de residencia en España. Así, podían obtener tarjetas sanitarias u otros beneficios.

La organización cobraba a cada empadronado irregularmente cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Siempre en efectivo y sin recibo. Con ello, eludían cualquier control administrativo. Según la Policía, la organización criminal obtuvo de esta manera unos beneficios superiores a los 50.000 euros. Además, de unos 3.000 euros adicionales en falsos alquileres.

Los arrestados han sido puestos en libertad tras prestar declaración, con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. No se descartan nuevas detenciones en torno a este mismo caso.