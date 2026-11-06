El patético intento de Koldo de comprar su libertad con un bulo

Koldo García ha decidido abrazarse a la mentira en un desesperado intento de que, habiéndole cerrado el Tribunal Supremo cualquier posibilidad de revisar su condena de 19 años y ocho meses de cárcel, gastar su última bala con un bulo que le permita ganarse el favor del PSOE y del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, la última esperanza que le queda. Desde la cárcel ha vertido una patraña de esas que tienen las patitas muy cortas, porque acusar al PP y OKDIARIO de ofrecerle dinero a cambio de información contra Pedro Sánchez es, sencillamente, delirante. Según Koldo, en mayo de 2025 mantuvo dos reuniones con Alberto Durán, abogado del PP en la causa, en un despacho próximo a Génova en el que le ofreció altas cantidades de dinero que se harían efectivas a través del director de OKDIARIO como pagador del Partido Popular, recuperando después las cantidades a través de publicidad institucional.

Delirante y falso, porque lo único que es cierto es que Dos Mil Palabras SL, la editora de este periódico, y Koldo García suscribieron un contrato de colaboración mercantil, publicado por este periódico para callar las bocas de las terminales mediáticas del sanchismo, que tenía como objeto la cesión de derechos para contenidos periodísticos y audiovisuales. Es más, la cláusula primera establece de forma expresa la colaboración en exclusiva para la realización de un libro y una docuserie. El contrato obliga además al ex asesor a respaldar con pruebas lo que contara (nombres, empresas y cantidades) y lo hace responsable de la exactitud de los materiales. No guarda relación alguna, de ningún modo, con su defensa ante los tribunales.

No es la primera vez que Koldo acusa al PP de pretender comprar información contra Sánchez, pues hay que recordar que, sabiendo que tenía los teléfonos pinchados al comienzo de la investigación, ya señaló a Feijóo y Tellado en una conversación «fake» con la que pretendía criminalizar a Génova. Aquello fue una burda maniobra que la UCO desmontó en un segundo. Ahora vuelve a las andadas, pobre diablo.