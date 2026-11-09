Periodismo basura de la SER: acusa al abogado del PP con una nota de Leire Díez que habla de «Miguel Durán»

La Cadena SER y El País han encontrado un aval inesperado para apuntalar el bulo de Koldo García: Leire Díez, la «fontanera de Ferraz», imputada en la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la trama para desestabilizar las causas que afectan al PSOE. El grupo PRISA presenta ahora sus cuadernos como prueba de cargo contra el PP.

El problema es lo que dicen esos cuadernos. En la página del 25 de febrero de 2025, Leire escribió: «Miguel Durán, Koldo es un buen Aldama». No escribió «Alberto Durán», el abogado del PP. Fue después, a preguntas de la propia SER, cuando la imputada aseguró que se trataba de un error y que se refería a Alberto. La corrección la hace la autora, la persona más interesada en sumarse al bulo de Koldo en plena campaña del 29-N.

Miguel Durán es uno de los abogados más conocidos de España. Nacido en Azuaga (Badajoz) en 1955, fue director general de la ONCE entre 1986 y 1993 y presidió Telecinco y Onda Cero en los años noventa, cuando la organización de ciegos era accionista de ambas. En 2009 encabezó la lista de Ciudadanos-Libertas a las elecciones europeas y, en 2022, se presentó a decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Hoy dirige su propio despacho, Durán & Durán Abogados. Nada de eso tiene que ver con Alberto Durán, el abogado del PP en el caso Koldo.

Alberto Durán ha calificado la acusación de «despropósito total» y «absolutamente falsa». Pero para la SER pesa más la palabra de dos investigados que se sostienen el uno al otro.

Cuando en PRISA se burlaban de Leire

Ningún medio serio publicaría una acusación de soborno contra un abogado con nombre y apellidos cuando el único documento que la sostiene lleva escrito el nombre de otra persona. Y más cuando quien firma el apunte es la misma pseudoperiodista de la que El País se burlaba hasta hace pocos días.

No hace tanto, en el grupo PRISA a Leire Díez se la trataba a carcajadas. Luz Sánchez-Mellado se burlaba en El País de su pretensión de presentarse como periodista de investigación y no como fontanera del PSOE, y ponía en duda que los periodistas pudieran tragarse esa coartada. La columnista la retrataba como un «tercer espécimen» del oficio, la «periodista fontanera», a la altura de una película de Berlanga.

Berna González Harbour, en el mismo periódico, iba más allá: comparaba el escándalo con Mortadelo y Filemón o Gila y presentaba a Leire como el inspector Gadget, desplegando agendas y apuntes cual gadgetobrazos para frenar al Estado. Ahora, cuando se trata de vilipendiar al PP, sí hay que creerla.