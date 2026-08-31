El nombre que Alejandra Rubio ha elegido para su hija desata un gran debate: ¿acierto o error?
Alejandra Rubio ya es madre por segunda vez: nace su segundo hijo junto a Carlo Costanzia
Alejandra Rubio ya sabe cómo se llamará su hija y deja a todos con la mosca detrás de la oreja
Alejandra Rubio atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras haber dado a luz a su hija, a la que ha decidido llamar Tessa. La elección del nombre de la pequeña no ha pasado desapercibida y rápidamente ha generado comentarios de todo tipo. Mientras que algunos consideran que Tessa es un nombre bonito, original y con una gran relación con la icónica María Teresa Campos, otros aseguran que no termina de convencerles y que habrían apostado por una opción más tradicional. Como ocurre muchas veces con los nombres elegidos por los famosos, hay opiniones para todos los gustos. Pero desde COOL queremos saber qué piensan nuestros lectores. ¿Te gusta Tessa, el nombre que Alejandra Rubio ha elegido para su hija, o crees que podría haber escogido otro? ¡Vota en nuestra encuesta y déjanos tu opinión!