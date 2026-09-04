La calle de María Teresa Campos sigue sin inaugurarse tres años después de su muerte por la ‘dejadez’ de Terelu y Carmen: «Cuando ellas quieran»

María Teresa Campos murió el 5 de septiembre de 2023 y, a punto de cumplirse tres años de esa fecha, el homenaje que Málaga prometió a una de sus periodistas más ilustres sigue sin tener la fotografía que lo haga visible. La paradoja es considerable: la calle existe, está incorporada al callejero municipal, tiene nombre oficial e incluso se ha encargado la placa, pero nadie la ha inaugurado. No ha habido descubrimiento de placa, no ha habido acto institucional y tampoco se ha producido esa imagen de Terelu Campos y Carmen Borrego homenajeando públicamente a su madre en la ciudad que ella siempre reivindicó. El Ayuntamiento asegura que todo está preparado y que son las hijas quienes prefieren esperar a que el entorno esté más desarrollado. Y quizá ahí esté una parte importante de la explicación de por qué un homenaje anunciado con tanta solemnidad el mismo día de la muerte de María Teresa ha acabado pasando prácticamente desapercibido.

Fuentes municipales consultadas por COOL explican que el Ayuntamiento no ha dado marcha atrás en ningún momento y que la calle continúa formando parte del callejero de Málaga. Es más, administrativamente el reconocimiento está hecho: la vía está bautizada como Periodista María Teresa Campos Luque y se ha previsto la correspondiente placa. Lo que permanece pendiente es la parte pública del homenaje, aquella que permitiría a la ciudad visualizar que «una de sus comunicadoras más importantes» tiene, efectivamente, una calle con su nombre. Desde el consistorio apuntan a que la decisión de esperar no parte de la Administración, sino de la propia familia, que ha trasladado su preferencia por inaugurarla cuando la zona esté más urbanizada y presente una imagen más acorde con la relevancia de la periodista. El problema es que el tiempo ha pasado y nadie parece haber tenido demasiada prisa por poner fecha a ese momento.

La historia comenzó precisamente el día en que falleció María Teresa. El 5 de septiembre de 2023, Francisco de la Torre anunció públicamente que la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Málaga aprobaría darle el nombre de la periodista a un espacio de la ciudad. El alcalde la definió como una «comunicadora pionera y excepcional» y recordó el orgullo con el que siempre había hablado de Málaga. El anuncio parecía anticipar un homenaje relativamente inmediato a una mujer que había llevado el nombre de la ciudad por toda España y que mantenía una relación especialmente estrecha con ella. Sin embargo, la elección del emplazamiento, las conversaciones con la familia y el desarrollo urbanístico del entorno fueron retrasando la parte visible del reconocimiento hasta llegar a una situación cuando menos curiosa: tres años después de su muerte, María Teresa Campos tiene una calle en Málaga que oficialmente existe, pero que todavía no ha sido inaugurada como homenaje.

La ubicación de la calle ya estuvo envuelta en polémica

La elección de la ubicación tampoco fue sencilla. En mayo de 2024, representantes municipales enseñaron a Terelu Campos y Carmen Borrego, acompañadas por otra familiar residente en Málaga, dos posibles emplazamientos para la calle. Una de las alternativas, situada en el denominado distrito Z, no terminó convenciendo a la familia. La segunda, próxima a la avenida Imperio Argentina y en el entorno de La Térmica, sí recibió su aprobación. Allí se están desarrollando importantes proyectos urbanísticos, entre ellos el campus de la Universidad Alfonso X El Sabio, además de nuevas viviendas y equipamientos. Las hijas conocieron la zona y aceptaron que ese fuera el lugar elegido. Por tanto, no hubo un veto familiar a la calle ni una negativa a que el Ayuntamiento homenajease a María Teresa: hubo conformidad con el emplazamiento y, posteriormente, una petición para esperar.

Fue precisamente esa espera la que terminó alimentando la polémica. Cuando trascendió dónde estaría la calle, hubo críticas porque se trataba de una zona todavía en desarrollo, alejada del centro histórico y que llegó a ser descrita como un entorno próximo a un polígono industrial. Desde el Ayuntamiento defendieron que esa visión era injusta y explicaron que se trata de una de las nuevas áreas de expansión de Málaga, destinada a experimentar una transformación importante. El propio Francisco de la Torre ha insistido en que no es un polígono, sino «un espacio urbano con equipamientos», y que el aspecto actual del lugar no será el mismo cuando el desarrollo urbanístico avance.

La pelota está, por tanto, en el tejado de Terelu Campos y Carmen Borrego. Si el Ayuntamiento asegura que la calle está aprobada, que la placa está encargada y que la ubicación cuenta con el visto bueno de la familia, el último freno para que el homenaje sea visible parece estar precisamente en la espera familiar. Terelu y Carmen han optado por no precipitar el acto hasta que el entorno tenga una imagen más desarrollada, una decisión perfectamente legítima, pero que también tiene una consecuencia evidente: el homenaje ha perdido actualidad, se ha diluido entre otros asuntos y corre el riesgo de convertirse en una de esas promesas que todo el mundo recuerda que existieron pero que casi nadie ha visto materializarse. Y lo cierto es que tampoco se ha percibido en estos años una gran campaña pública de las hermanas para reclamar la inauguración o para poner el foco sobre una calle que lleva el nombre de su madre. «Cuando las hijas de María Teresa quieran hacerla realidad, así será», señalan.

María Teresa Campos tiene oficialmente una calle en su Málaga natal, aunque todavía falta la placa descubierta, el acto institucional y, en definitiva, la imagen que convierta sobre el terreno en una realidad visible el homenaje que la ciudad le prometió tras su muerte.