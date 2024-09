Susanna Griso es contundente y critica duramente la ubicación de la calle de María Teresa Campos

En los últimos días, la designación de una calle en Málaga en honor a la fallecida presentadora María Teresa Campos ha generado un encendido debate. La polémica ha crecido especialmente tras las declaraciones de la periodista Susanna Griso, quien no ha dudado en ofrecer una crítica directa sobre la ubicación seleccionada para este homenaje. La conductora de ‘Espejo Público’ se ha mostrado especialmente crítica con aquellos que esperaban que la calle se ubicara en el centro de la ciudad, en una zona más emblemática.

La noticia del homenaje póstumo a María Teresa Campos, una de las comunicadoras más destacadas de la historia de la televisión española, fue recibida inicialmente con entusiasmo, hasta que se revelaron detalles sobre la localización de la calle. Según informó el Ayuntamiento de Málaga, la calle llevará el nombre de «Periodista María Teresa Campos» y estará ubicada en una zona de nueva creación en las afueras de la ciudad, cerca de un polígono industrial. Este detalle, aunque aparentemente trivial, ha causado un gran descontento entre ciertos sectores de la población.

Uno de los aspectos que más se ha comentado ha sido el deseo de las hijas de Campos de que la calle incluya el término «Periodista» en su nombre, un gesto que consideraban esencial para rendir tributo a la dilatada carrera profesional de su madre. Este detalle es especialmente significativo, ya que otras personalidades malagueñas que han recibido homenajes similares, como el actor Antonio Banderas o el periodista Matías Prats, no cuentan con este tipo de referencia profesional en los nombres de las calles que les han sido dedicadas.

La familia Campos tiene nuevos problemas

Terelu y Carmen argumentaron que María Teresa no solo fue una malagueña ilustre, sino que su legado en el mundo del periodismo es lo que realmente marcó su vida y la historia de los medios de comunicación en España. Sin embargo, pese a que esta solicitud fue atendida, el punto de mayor fricción ha sido la ubicación elegida para la calle, lo que ha derivado en un amplio debate sobre la conveniencia de dicho lugar.

La calle «Periodista María Teresa Campos» estará situada en las afueras de Málaga, en una zona que, si bien está en desarrollo, actualmente no goza del mismo prestigio que otras áreas más céntricas. Esta ubicación ha sido objeto de debate no solo por parte de las hijas de Campos, quienes habían expresado su deseo de que el homenaje se realizara en una zona más emblemática de la ciudad, sino también entre los ciudadanos y medios locales. Algunos consideran que la elección de una zona periférica es un desaire a la relevancia de la periodista.

Susanna Griso no esconde su verdadera opinión

El programa ‘Espejo Público’ que uno de los primeros en abordar esta polémica de manera extensa. Susanna Griso se ha mantenido firme y ha lanzado unas duras críticas a aquellos que consideran inadecuada la ubicación elegida. «Las ciudades crecen y esta zona en particular va a convertirse en la nueva milla de oro de Málaga», aseguró la presentadora. Su intención es calmar los ánimos, pues cada vez hay más controversia con este tema.

A pesar de las explicaciones de Susanna, las críticas no cesan. Muchos malagueños han expresado su desconcierto ante lo que consideran un «desplazamiento» de la figura de María Teresa Campos hacia un área de menor prestigio. «No se trata solo de que la zona esté en auge, es una cuestión simbólica. María Teresa merece estar en el corazón de Málaga, en un lugar donde su legado sea visible y accesible para todos», expresó un ciudadano en uno de los reportajes realizados por el programa.

Carmen Borrego y Terelu Campos: el silencio como respuesta

Ante la polémica, ni Carmen Borrego ni Terelu Campos han querido hacer declaraciones. Ambas hijas de la comunicadora han optado por mantener un perfil bajo en medio de esta controversia. Carmen Borrego, en particular, ha expresado su cansancio y ha dejado claro que no estaba dispuesta a comentar sobre la decisión del Ayuntamiento, mientras que Terelu se ha limitado a decir que el tema no merece más discusión.

La postura de las hijas ha dejado claro que, si bien aceptan el homenaje, la elección de la localización no es de su agrado. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones sobre el posible malestar familiar, aunque ninguna de las hermanas ha dado más detalles al respecto.

Otra cuestión que ha añadido leña al fuego ha sido la rapidez con la que se ha tramitado la asignación de la calle en honor a María Teresa Campos. Según algunos críticos, el proceso de aprobación ha sido inusualmente rápido, en comparación con otras figuras malagueñas que llevan años esperando un reconocimiento similar. «Es curioso que mientras otros personajes ilustres de Málaga llevan más de una década en lista de espera, esta solicitud se ha resuelto en cuestión de meses», comentó el periodista Chema Garrido en ‘Ni que fuéramos shhh’, sugiriendo que podría haber habido favoritismo en el proceso.

Un homenaje que no ha dejado a nadie indiferente

El homenaje a María Teresa Campos, lejos de ser un reconocimiento unánime, ha dejado a Málaga dividida. Mientras algunos ven en la decisión del Ayuntamiento una muestra de respeto hacia una de sus hijas más queridas, otros creen que la ubicación y el proceso rápido de aprobación han restado valor al tributo. La figura de María Teresa Campos sigue siendo un referente para muchos y su legado en el mundo del periodismo no puede ser ignorado.