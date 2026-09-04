El mayor desastre del año para la taquilla está a punto de llegar al streaming: ¿merece ‘Supergirl’ otra oportunidad?

En el 2026, la cartelera estival ha recobrado cierto esplendor económico de antaño. De hecho, las tres cintas más taquilleras de la temporada se han estrenado en este periodo. Toy Story 5 recaudó 1.136 millones de dólares, La Odisea concentró otros 1.559 millones y Spider-Man: Brand New Day, se ha erigido como el tercer largometraje con más recaudación de la historia del séptimo arte, amasando 2.339 millones en el box office internacional. Sin embargo, el patio de butacas no ha estado exento de tropiezos mayúsculos. Uno de ellos fue Supergirl, la segunda cinta del DCU (Detective Comic Universe) que, en pocos días, buscará una nueva oportunidad en el streaming.

Con un presupuesto de 170 millones, el spin-off de Superman (2025) suponía el segundo filme del ecosistema narrativo de superhéroes que están diseñando los productores ejecutivos, James Gunn y Peter Safran. Supergirl recaudó 126 millones, generándole a Warner Bros. unas pérdidas económicas que se estiman entre los 125 y los 200 millones de dólares debido a la inversión publicitaria y los gastos de marketing. Por suerte, en la era global de las plataformas de vídeo bajo demanda, la entrega protagonizada por Milly Alcock buscará obtener esa «vida extra» en la que HBO Max pueda registrar ciertos beneficios publicitarios de su presencia en el catálogo en un mes de septiembre en el que la marca también estrenará el fenómeno del terror, Backrooms.

‘Supergirl’: la saturación y la competitividad hundieron el resurgir fílmico de Kara Zor-El

En un claro intento de contrastar la crianza amable de Clark Kent en la Tierra con el trauma vivido por Kara Zor-El, la guionista Ana Nogueira bebió de la inspiración del cómic Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King para mostrarnos una historia madura y alejada de la inocencia que el público espera del personaje.

A diferencia de Superman, Supergirl vio morir a todos sus seres queridos del planeta Krypton durante los primeros años de su vida. Viajando sin rumbo por el espacio, Kara se encuentra en su camino con Ruthye Mayre Knoll, una joven alienígena que busca venganza por el asesinato de su familia a manos del villano, Krem.

¿Por qué no funcionó en la taquilla? A pesar del éxito de Spider-Man y la expectación puesta en la futura Vengadores: Doomsday, lo cierto es que en términos generales sigue existiendo cierta fatiga del cine de superhéroes. Sobre todo de aquellos que no son un reclamo comercial ni poseen un largo recorrido en el audiovisual.

Si a esto se le suma su elevado presupuesto, las críticas peyorativas de la prensa especializada y la dura competitividad de la cartelera con la que le tocó convivir, parece evidente que solo la accesibilidad del mercado online puede solventar el conjunto de hándicaps que arrastraba la propuesta.

¿Cuándo llega a la plataforma de HBO Max?

Los suscriptores de HBO podrán disfrutar de Supergirl a partir del próximo jueves, 10 de septiembre.