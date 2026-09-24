La reflexión de Julio Iglesias en 2003: «Quien no le da importancia a la edad es que vive en el limbo»

Tras toda una vida recorriendo el mundo con sus giras internacionales, cada aparición de Julio Iglesias se ha convertido en un evento mediático. El legendario cantante español cumplió 83 años en el día de ayer, casi 60 sobre los escenarios. Los celebró alejado de los focos en su mansión de Punta Cana. Fernán Martínez, su exmanager, declaró que «lo está pasando solo» en El verano se mueve de Telecinco.

Las acusaciones de presuntas agresiones sexuales por parte de algunas de sus ex empleadas del hogar pusieron al cantante contra las cuerdas, lo que se ha traducido en la decisión de sumar un año más en solitario. A pesar de ello, no se puede negar la enorme figura musical que representa y el inmenso legado que ha construido, y sigue construyendo, el intérprete de himnos como Soy un truhán, soy un señor, Quijote o Me olvidé de vivir.

Nunca ha rehuido hablar del paso del tiempo

Julio Iglesias siempre ha abanderado su propia vida y el paso del tiempo en cada ocasión que ha podido. «Quien no le da importancia a la edad es que vive en el limbo. La edad es importante porque es el vigor de la vida», afirmó en 2003, año en el que estrenó su álbum Divorcio y con el que celebró su 60 cumpleaños.

En dicha entrevista, el músico que más discos ha vendido en la historia de España confesó que, aun a una edad avanzada, seguía aprendiendo cada día: «Me siento bien, estoy delgado y sano, pero 60 años son 60 años y, aunque reúnes informaciones de las que aprendes de ti mismo, desgraciadamente siempre las aprendes tarde», aseguró Iglesias.

Para el artista, cumplir seis décadas tenía un simbolismo único porque comenzabas a priorizar cosas a las que antes no se daba importancia. «Empiezas a sentir que tienes que tener más prisa en unas cosas y menos en otras. A distinguir, a elegir las opciones que te da la vida», apuntó.

Me siento bien

Iglesias agradeció, en aquel momento, que la vida aún no le pasara factura. «No me duelen los huesos, ni el alma, pero sé que me van a doler. Por eso trato de cometer más errores, de ver más amanecer y dormir menos; soy menos higiénico, ya como con las manos sucias, y prefiero caerme sin paracaídas. Pero qué privilegio tener 60 años y seguir cantando. No me lo imaginaba cuando empecé», comentó el cantautor.

Las palabras de Julio Iglesias Jr.

Su hijo, Julio Iglesias Jr., regresó a España la semana pasada para presentar su nueva gira Julio Iglesias Experience, en la que va a interpretar los mejores éxitos que catapultaron a la fama y convirtieron en leyenda de nuestro país a su progenitor.

El pasado martes, 15 de septiembre, aprovechó para acudir al programa Y Ahora Sónsoles, de Sónsoles Ónega, en Antena 3. Iglesias Jr. reconoció que no era consciente del éxito de su padre durante su infancia. «No sabía quién era mi padre hasta el primer día que le vi cantar en un estadio y vi que toda la gente chillaba, que toda la gente aplaudía, y ese fue el día que me di cuenta de que yo era hijo de Julio Iglesias», rememoró el cantante en relación al concierto de su padre en Hiroshima (Japón) ante 10.000 personas.

El primer hijo varón también expresó su profunda pena con respecto a las supuestas agresiones que se le atribuyen a su padre. «Fue un chasco muy grande, mucha tristeza en la familia. Mi padre lo tiene todo en manos de los abogados y esperemos que se resuelva cuanto antes porque es un dolor de cabeza», lamentó Iglesias Jr.

Cabe recordar que la Fiscalía española archivó el caso de Julio Iglesias a principios de 2026 por falta de jurisdicción, pero las denunciantes han presentado otra querella ante la Audiencia Nacional, la cual se encuentra pendiente de resolución.