‘Compañeros’ vuelve 25 años después con Quimi y Valle como protagonistas

Han pasado más de 25 años desde que Quimi, Valle y el resto de los alumnos del instituto Azcona se despidieron de millones de espectadores, pero su historia todavía tenía una pregunta pendiente: ¿qué fue de ellos cuando dejaron atrás la adolescencia? Atresmedia y Globomedia han decidido responderla recuperando Compañeros, una de las series más recordadas de la televisión española de finales de los años 90 y principios de los 2000. El regreso no supondrá volver a las aulas ni presentar una nueva generación de estudiantes, sino reencontrarse con aquellos mismos personajes en su vida adulta. Antonio Hortelano y Eva Santolaria volverán a ponerse en la piel de Quimi y Valle, mientras el proyecto trabaja para recuperar al grueso de aquella pandilla.

Quimi y Valle vuelven, pero ya no son los adolescentes que conocimos

La principal novedad del regreso de Compañeros es también la que marca toda la diferencia: la historia no partirá de cero. Quimi y Valle serán los mismos personajes que conocieron los espectadores, sólo que el tiempo también habrá pasado para ellos.

Antonio Hortelano recuperará el papel de Quimi y Eva Santolaria volverá a interpretar a Valle, dos personajes que se convirtieron en una de las parejas más reconocibles de aquella ficción. Junto a ellos, la intención de Atresmedia es recuperar a buena parte de la pandilla original para conocer qué decisiones tomaron durante este cuarto de siglo.

La gran pregunta: ¿qué ha sido de sus vidas?

Precisamente ahí estará el argumento de la nueva serie. La ficción no pretende explicar cómo serían hoy unos nuevos alumnos del Azcona, sino qué ha ocurrido con aquellos personajes que el público dejó atrás hace décadas.

Eva Santolaria ha planteado algunas de las preguntas que estarán detrás de este reencuentro: si los personajes consiguieron la vida que soñaban, si fueron felices, si cumplieron sus objetivos o si tuvieron que renunciar a algunos de ellos por el camino.

Es una cuestión especialmente ligada a la generación que creció viendo la serie. Quienes entonces seguían las historias de Quimi y Valle también han vivido estos 25 años. Por eso, el proyecto pretende que el paso del tiempo de los personajes dialogue con el de los propios espectadores.

Una nueva ‘Compañeros’ sin renunciar a su esencia

El regreso también supone un reto para sus responsables. Compañeros forma parte de la memoria televisiva de toda una generación y recuperar sus personajes implica enfrentarse a una imagen muy concreta que el público conserva de ellos.

Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, ha defendido que la cadena no recupera sus grandes marcas únicamente por nostalgia, sino cuando considera que existe una historia nueva que contar. En este caso, la apuesta pasa por conservar el ADN emocional de la serie, pero trasladarlo a una etapa completamente diferente.

Pau Freixas se pone al frente del regreso

La nueva ficción estará dirigida por Pau Freixas, uno de los nombres destacados de la ficción española de las últimas décadas. El proyecto contará además con Globomedia, productora de la serie original, Filmax y Atresmedia.

Desde Globomedia reconocen que el regreso llevaba tiempo sobre la mesa, aunque la decisión de hacerlo exigía encontrar una historia que justificara volver a ese universo. El objetivo es que no sea únicamente un reencuentro para recordar tiempos pasados, sino una serie contemporánea protagonizada por aquellos mismos personajes.

Por ahora, Antonio Hortelano y Eva Santolaria son los únicos nombres confirmados oficialmente, aunque la intención es recuperar a buena parte del reparto original. Los nuevos nombres se irán conociendo a medida que avance el proyecto y termine de cerrarse su reparto.