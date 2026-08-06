Quién es Nicolás Martos: el nieto de Raphael se suma a la serie sobre Chiquito de la Calzada

Nicolás Martos Acosta (13 de julio de 2004) ha dado el salto al set de rodaje con Chiquito el grande, la serie sobre Chiquito de la Calzada. Nico, el nieto de Raphael y Natalia Figueroa, representa a la nueva generación de una de las sagas familiares más destacadas del ámbito cultural en España. El joven de 22 años es hijo de la actriz Toni Acosta y del director Jacobo Martos, el primogénito del artista.

Con 22 años, Nicolás Martos Acosta ha desarrollado una vocación artística multidisciplinar, orientada a la creación visual, narrativa y el trabajo detrás de la cámara. Lo ha hecho a base de explorar otras inquietudes creativas, dado que antes de dar el salto a la televisión, probó con otras disciplinas del mundo del arte y las letras.

En lo que se refiere a la expresión plástica y la escritura, Nico ha cultivado la pintura de carácter expresionista y la poesía, mientras que en cinematografía se ha entrenado en la dirección del cortometraje y ha hecho sus pinitos como actor. Además, su interés por la filosofía le ha llevado a impartir clases sobre la materia a estudiantes de Bachillerato.

Nicolás Martos se ha sumado al equipo de la serie Chiquito el grande, que aborda la figura de Gregorio Sánchez Fernández, conocido profesionalmente Chiquito de la Calzada. El nieto de Raphael es parte del equipo técnico de la ficción, una miniserie producida para RTVE. El biopic recreará la trayectoria vital y profesional del emblemático humorista que murió en 2017 en Málaga, a los 85 años.

El hijo de Toni Acosta y Jacobo Martos desarrollará sus funciones tras las cámaras, como miembro del equipo de realización. Será la primera vez que colabore profesionalmente en un proyecto con su padre, director del biopic.

La serie Chiquito el grande, concebida como una comedia dramática, es una producción realizada en colaboración con Warner Bros. ITVP España y Mundoficción Producciones. Estará compuesta por dos capítulos de 90 minutos cada uno que relatarán cómo un hombre de orígenes humildes que se volcó en el flamenco pasó a ser un icono sociocultural tras alcanzar la fama en la televisión, a los 63 años. Antes de alcanzar esa notoriedad, vivió de los tablaos de Torremolinos durante el auge turístico de los años 60 y 70, época en la que incluso participó en giras por Japón.

Reparto de ‘Chiquito el grande’