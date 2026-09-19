Un récord Guinness para abrir la temporada a lo grande en la Supercopa de España

El 19 de septiembre de 2026 ya queda escrito en la memoria de los aficionados a la Liga Endesa. En la mañana de este sábado, 782 personas han completado en la fan zone de la Supercopa de España 2026 el récord Guinness The largest game of knockout basketball, el torneo del KO más grande de la historia, patrocinado por Endesa y organizado conjuntamente por la ACB y el Ayuntamiento de Badalona.

Con esta cifra se supera el anterior récord, en poder de la Universidad de Duke con 711 participantes, quien a su vez se lo había arrebatado a los Dallas Mavericks, que lo habían fijado en 705. La adjudicadora de Guinness World Records, Anouk de Timary, presente en la fan zone para certificar oficialmente la marca, ha sido la encargada de entregar a la ACB la placa que acredita el récord conseguido.

Josep Perich (dorsal 298) se ha proclamado ganador del reto, haciéndose con el tan deseado abono doble con alojamiento para la Copa del Rey 2026 de Valencia. Antonio Martín, presidente de la ACB; Xavier García Albiol, alcalde de Badalona; Enric Brazís, director de Endesa en Cataluña; y Juanan Morales, presidente del ASISA Joventut, participaron en el acto inicial del reto, que también contó con la presencia de Anna Cruz, Jordi Villacampa, Albert Ventura y Toñín Llorente.

De esta forma, la Liga Endesa 2026-27 arranca la temporada por todo lo alto, reuniendo esta mañana a cientos de amantes del baloncesto en Badalona. ¡Qué mejor manera de empezar la temporada!