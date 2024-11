Insólito: Jon Jones retiene el título de peso pesado y le entrega el cinturón a Donald Trump

Jon Jones continúa ampliando un legado eterno. Se consagró como el mejor de todos los tiempo en la categoría de peso pesado de la UFC en un Madison Square Garden convertido en una olla a presión. Noqueó a Miocic, quien acusó la fatiga, de una patada giratoria en el tercer asalto. Jones mantiene intacto sus registros. Invicto y con 28 victorias.

El protagonismo estuvo dentro y fuera del octógono. Grandes personalidades se dieron cita en el Madison para presenciar la pelea del estadounidense. De todas ellas, una figura emergía por encima del resto. Donald Trump, recientemente elegido presidente de Estados Unidos y gran seguidor de la UFC, presenció el combate en primera fila.

Una vez conseguido retener el cinturón, Jones salió del octógono y fue a celebrarlo con Trump. Lo primero que hizo fue entregarle el cinturón. El presidente lo portó con una gran sonrisa mientras tendía la mano al luchador. Ambos la estrecharon y mantuvieron una charla de varios segundos entre gestos de respeto y complicidad.

Trump le ovacionó e invitó a la Casa Blanca al tiempo que Jones confirmaba, realizando el característico baile del presidente, que todavía no se retiraba. «Decidí que no debo terminar. Quiero darle las gracias al presidente Donald Trump por estar aquí esta noche. Estoy orgulloso de ser un gran campeón estadounidense», aseguró.

🚨| ÚLTIMA HORA: Jon Jones acaba de ganar su combate de UFC y le entregó el cinturón del campeonato a Trump 🔥 Esto es ÉPICO. ¿Apoyas este gesto para Trump? pic.twitter.com/lqUg0TeCYH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 17, 2024



Trump es un ferviente seguidor de la UFC. Mantiene una estrella relación con Dana White, presidente de la compañía. «Es uno de mis mejores amigos», ha llegado a calificar Dana, quien le ha agradecido en varias ocasiones su confianza en un deporte castigado en sus primeros pasos por la sociedad estadounidense que carecía de aceptación hacia el deporte.

Tan estrecha es la relación que mantienen ambos que el máximo mandatario de la UFC, principal promotora de las MMA, apoyó a Trump tras su reciente victoria en las elecciones estadounidenses. «Nadie se lo merece más que él y su familia. Esto es lo que pasa cuando la máquina te persigue. No puede parar. Él sigue adelante, no se rinde. Es el hombre más fuerte, resistente y trabajador que he conocido en mi vida . Damas y caballeros, se lo merece. Se lo merecen», afirmó Dana White.