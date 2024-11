La madrugada de este miércoles ratificó la revancha, cuatro años después, de Donald Trump. Antes de que se consumara su triunfo sobre la demócrata, Kamala Harris, cuando su victoria estaba a punto de consumarse, Trump apareció en el escenario para celebrarlo junto a miles de simpatizantes. Entre ellos, varias reconocidas personalidades y alguna de ellas, como Elon Musk -empresario- y Dana White -presidente de la UFC-. Las tres celebridades, que mantienen una estrecha relación, compartieron el recuento de votos junto a cerca de 4.000 personas que se dieron cita para la noche electoral.

El máximo mandatario de la UFC, principal promotora de las MMA, recibió el testigo de Trump en el escenario y se dirigió con fervor a los allí congregados. «Nadie se lo merece más que él y su familia. Esto es lo que pasa cuando la máquina te persigue. No puede parar. Él sigue adelante, no se rinde. Es el hombre más fuerte, resistente y trabajador que he conocido en mi vida . Damas y caballeros, se lo merece. Se lo merecen», afirmó Dana White.

La relación entre Dana White y Donald Trump viene impulsada desde que el nuevo presidente de Estados Unidos apoyara en sus inicios a la UFC. «Es uno de mis mejores amigos», ha llegado a calificar Dana, quien le ha agradecido en varias ocasiones su confianza en un deporte castigado en sus primeros pasos por la sociedad estadounidense que carecía de aceptación hacia el deporte.

Todo ello se lleva a cabo bajo el marco del viaje de la UFC a España. Así lo confirmó Dana White durante la Fight Week previa al combate de Topuria contra Holloway. «Necesitamos ir a España. Tenemos que encontrar la manera de aterrizar ahí después de lo que ha conseguido Ilia. Este negocio se basa en las estrellas y hay que acercarlas a sus mercados», aseguró.

Aunque lo que no tiene tan claro es que sea a un estadio, pues su principal objetivo es ofrecer al espectador la mejor experiencia posible y un recinto deportivo dificultaría la visión. Como adelantó Ilia en rueda de prensa, el propio Topuria tiene pendiente una conversación con Dana White para apretar y tratar de convencerle de que la velada se lleve a cabo en el estadio del Real Madrid.

«Me sentaré próximamente y lo intentaré convencer del Bernabéu, aunque lo entiendo al mismo tiempo. Es un estadio muy grande y quiere generar un buen espectáculo y experiencia a los aficionados. Hay que sentarse y ver los argumentos. Yo empujaré para el Bernabéu», dijo Ilia. El arribo sería hacia finales de la primavera. Abril y mayo emergen como los meses más factibles para recibir a la UFC.