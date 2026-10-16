Pimblett urga en la herida de Ilia Topuria: «Se le ha quedado grabado en la cabeza»

Paddy Pimblett está jugando sus cartas para asegurarse un combate ante Ilia Topuria. El británico ya lanzó su propuesta para enfrentarse en el TUF, algo que cuenta con el visto bueno de Dana White. Además, sigue aumentando la tensión al recordar la derrota del hispano-georgiano contra Justin Gaethje en la Casa Blanca: «Nunca antes había perdido, así que no creo que vuelva a ser el mismo cuando regrese».

El invicto siempre ayuda a potenciar una carrera deportiva a pasos agigantados, pero saber encajar la derrota es algo que no todos los peleadores consiguen. El inglés señala que el Matador aún no está listo a nivel mental: «Yo perdí mi primera pelea a los 18 años y tuve que reconstruirme; luego tuve que pasar por lo mismo otra vez a los 22 o 23 años. Él tenía ese aura de invencibilidad, pero ahora ha sido derrotado».

Topuria ya está listo para volver a la acción, pero la revancha contra Justin Gaethje está cada vez más lejos. La pelea frente a Pimblett sería muy atractiva gracias a su rivalidad y el desempeño de ambos en el micrófono. El británico tiene claro que saldría vencedor en el enfrentamiento, ya que considera que su oponente aún no ha superado la derrota ante el estadounidense: «Eso se le ha quedado grabado en la cabeza. Y voy a demostrarlo si termino peleando contra él a continuación».

La guerra entre ambos lleva abierta desde hace años, incluso con una pelea improvisada en el 2022 en un hotel de Londres. En unas declaraciones para ‘All Out Fighting’, el inglés reconoce la trayectoria de hispano-georgiano, aunque asegura que podrá vencerle: «Lo respeto. Es un muy buen peleador, pero nunca se ha enfrentado a alguien como yo. Soy demasiado grande y tengo demasiado alcance para él».

Pimblett quiere darle una paliza a Topuria

The Baddy es conocido por mostrar una gran confianza en él mismo. El peleador afirma que le hará cambiarse de división tras una victoria aplastante: «Se lo demostraré cuando peleemos, cuando le dé una paliza. Me decepciona un poco no haber sido yo quien le arrebatara su récord de invicto, pero seré quien lo envíe de vuelta a la categoría de peso pluma, así que con eso me basta».