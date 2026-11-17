Merab Dvalishvili sufrió una brutal agresión en medio de una entrevista en un hotel de Abu Dabi por parte de ocho luchadores de Dagestán, entre los que se encontraban Usman y Umar Nurmagomedov. La reacción por parte de las autoridades no tardó en llegar y arrestaron a los rusos. El 13 de noviembre los los peleadores de UFC recibieron la primera condena, de seis meses de prisión y una multa de 300.000 dírhams (unos 70.000 euros). Sin embargo, El Departamento Judicial de Abu Dabi ha emitido un comunicado que confirma su liberación y la rebaja de la sanción económica.

Los peleadores que protagonizaron un ataque bochornoso han pasado de enfrentarse a una pena de cárcel y un importante castigo a estar en libertad, además de recibir una penalización monetaria muy inferior: «La Corte Penal ha reducido las sentencias de ocho acusados involucrados en una riña masiva en un hotel, filmándola y causando desorden público tras disputas previas entre ellos».

تخفيض عقوبة 8 مدانين في قضية «مشاجرة الفندق» بعد الصلح ومناشدة المعتدى عليه حكومة أبوظبي بالإفراج عنهم 8 defendants’ sentences reduced in hotel brawl case after reconciliation and victim’s appeal to Abu Dhabi Government for their release https://t.co/TSpMpopq1T — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) November 17, 2026

El mensaje de Merab sorprendió a propios y extraños, ya que pidió la liberación de sus agresores alegando que no presentaría cargos y que solo quería paz. El comunicado deja claro que esta reacción ha sido clave: «La pena revisada es una multa de 150.000 dírhams (unos 37.000 euros) para cada acusado, tras la reconciliación y el retiro mutuo de las demandas entre las partes, así como una apelación de la víctima al Gobierno de Abu Dabi para su liberación».

El Departamento Judicial confirma que esta modificación está completamente permitida: «La sentencia es coherente con el marco legal que rige el caso penal y considera el acuerdo entre las partes y su retiro de las demandas mutuas y disputas derivadas del incidente».

Merab Dvalishvili le manda un mensaje a Islam Makhachev

El georgiano quiso hablar con el peleador de Dagestán más destacado en la actualidad, el actual Campeón del Peso Wélter. El fiel amigo de Ilia Topuria manda otra propuesta de paz, aunque no se niega a subirse a la jaula para zanjar el asunto: «Las cosas pasan, somos humanos. Terminamos con esto, fue innecesario continuar con ello. Podemos hablar, no somos animales para pelear en la calle. Somos luchadores profesionales. Deberíamos resolverlo ya sea en la jaula, o como verdaderas personas caucásicas».