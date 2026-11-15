Merab pide la libertad del clan Nurmagomedov tras ser agredido brutalmente: «No presentaré cargos»

Merab Dvalishvili fue brutalmente agredido por el clan Nurmagomedov en medio de una entrevista en un hotel de Abu Dabi. El castigo para Usman Nurmagomedov y el resto de su equipo ya se ha confirmado, seis meses de prisión y más de 25.000 euros de multa. Pese a sufrir un ataque bochornoso por la espalda, el georgiano no quiere que los rusos sufran las consecuencias: «Espero de verdad que pongan a todos en libertad; yo no presentaría cargos. Quiero paz y lo mejor para todos».

El peleador tuvo que recibir asistencia médica después de defenderse. Sin embargo, prefiere quedarse con la parte positiva y no hacer más sangre: «Solo quiero que todos sepan que me han puesto en libertad y estoy bien, sano y listo para seguir adelante. Quiero agradecer a todos en Abu Dabi su ayuda para resolver este asunto. Me encanta visitar Abu Dhabi y me alegra que me den la bienvenida».

Just want to let everyone know I have been released and I am good,healthy and ready to go . I want to thank everyone in Abu Dhabi for your help in resolving this matter. I love visiting Abu Dhabi and am happy to be welcomed. I do hope that they release everyone – i would not press charges. I want peace and the best for all. Thanks everyone for your love and support🦾 — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) November 13, 2026

La historia ha terminado con final feliz. Merab consiguió vencer este sábado en su combate de lucha libre contra Marlon Moraes en el evento RAF Abu Dhabi. El amigo que le defendió, Saba Lazashvili también ganó por decisión ante la leyenda Urijah Faber y se llevó el Combate de la Noche.

El ex campeón del peso gallo de UFC fue muy cauto con sus declaraciones desde el primer momento. Cuando rompió su silencio, advirtió que llevaría el tema con mucha precaución, aunque no podía ocultar su asombro por lo sucedido: «Estoy más decepcionado con Umar. Cuando la alteración terminó, él vino después y podría haber manejado la situación con dignidad. No hablaré de eso en este momento, ya que él todavía está bajo custodia. Espero que lo liberen pronto».

Ilia Topuria reaccionó a la brutal agresión a Merab

El hispano-georgiano no tardó en mostrar su opinión en redes sociales después de que golpearan a su amigo: «Al parecer, Usman ha sido detenido, junto con los cobardes que estaban con él.¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Qué vergüenza. Unos completos cobardes. Siempre pensé que ustedes eran un grupo de mediocres. Ahora han disipado cualquier duda».