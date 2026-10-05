Jesucristo según el Evangelio de Mateo y la promesa que más consuela en momentos oscuros: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»

Hay libros que no se limitan a contar una historia, sino que parecen mirar fijamente al lector a los ojos, diseccionando sus miedos y sus esperanzas más íntimas. El Evangelio de Mateo posee esa densidad particular, una urgencia soterrada que atraviesa los siglos sin perder un ápice de su aspereza original. Escrito con la mirada puesta en una comunidad judía que intentaba sobrevivir entre la persecución y la duda, este texto perfila a un Jesucristo profundamente arraigado en su tierra, un maestro de caminos polvorientos que rechaza la fría teología de despacho para meter las manos en el barro de la vida cotidiana.

El papel de Jesús para Mateo

Para Mateo, Jesús encarna al nuevo legislador que sube al monte no para dictar normas imposibles, sino para reescribir las prioridades del mundo desde abajo. Las bienaventuranzas no funcionan como medallas morales, sino como un reconocimiento descarnado de quiénes sostienen el auténtico peso de la historia: los pobres de espíritu, los que lloran en silencio, los hambrientos de justicia.

No hay en sus páginas un mesías de salón ni de ropajes intocables. El Jesús mateano camina por Galilea flanqueado por pescadores desconcertados, cobradores de impuestos despreciados por el vecindario y enfermos que gritan al borde de los caminos buscando una rendija de luz en medio de su miseria.

¿Quién pronuncia las palabras?

Ese realismo crudo es precisamente el que dota de peso específico a cada una de sus intervenciones. Cuando la fatiga existencial aprieta y las rutinas diarias se vuelven plomo fundido, los grandes discursos dogmáticos sirven de bien poco. Las palabras consiguen sanar o duelen según quién las pronuncie y desde dónde lo haga. Por eso, en medio de una atmósfera cargada de exigencias religiosas asfixiantes y opresión política, Mateo encaja un destello que desafía cualquier lógica de poder establecida: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré».

La frase, recogida en el undécimo capítulo, resuena hoy con la misma contundencia que debió tener bajo el sol implacable de Cafarnaúm. No exige credenciales impecables ni requiere un currículum espiritual saneado; el único requisito de admisión es el desgaste. El verbo original que describe el cansancio apunta directamente al agotamiento físico y mental de quien ha cargado con piedras pesadas hasta no poder más con las rodillas.

¿A quién se dirige Jesús?

Jesús no interpela a los triunfadores ni a los que tienen la vida perfectamente encarrilada, sino al reverso de la sociedad: al que carga con deudas imposibles, al cuidador exhausto que apenas duerme, al que ha perdido el rumbo tras un traspié o al que simplemente arrastra una tristeza sorda que no sabe cómo explicar en voz alta ante los demás.

A renglón seguido, la propuesta se afina mediante una imagen agraria que cualquier campesino del siglo primero entendía al vuelo. Habla de cargar un yugo, un término que hoy nos chirría por su evidente aroma de sometimiento y esclavitud, pero que en el mundo antiguo aludía a la madera labrada a medida para que dos animales tiraran en compañía y no de forma individual y solitaria.

La metáfora encierra una intuición radical: el peso del mundo no desaparece por arte de magia, pero cambia de naturaleza radicalmente cuando se comparte con alguien que camina al lado marcando el paso y absorbiendo la mayor parte de la fricción. «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas».

La mansedumbre aquí no equivale a debilidad ni a resignación pasiva frente a la injusticia, sino a la absoluta ausencia de violencia en el trato, a la puerta que permanece siempre abierta cuando todo lo demás se derrumba a nuestro alrededor.

Poner orden en medio del caos

Ese descanso prometido no es un billete de huida hacia ninguna parte, sino una tregua para el interior. En el relato de Mateo, la figura de Jesús actúa como un centro de gravedad que reorganiza el caos. Quienes se acercan a él descubren que sus cargas no se evaporan, pero se vuelven llevaderas gracias a la presencia de un maestro que no juzga la torpeza del caminante.

Las exigencias de la ley se transforman en una pedagogía del cuidado mutuo, donde el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, priorizando siempre la compasión frente al formalismo estéril que ahoga el espíritu humano.

Conclusión

Mirar a través de las páginas de Mateo implica aceptar que la promesa de alivio no anula el dolor del mundo, sino que lo atraviesa en compañía. No pide explicaciones teóricas ni exige discursos elocuentes; solo recuerda con absoluta sencillez que nadie está obligado a sostener el cielo completamente solo sobre los hombros. Es una llamada a bajar la guardia, a soltar las armas de la autoexigencia y a permitir que la vulnerabilidad encuentre, por fin, un lugar donde ser acogida sin condiciones.