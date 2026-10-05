Muere Carlos Fernández-Lomana, hermano pequeño de Carmen Lomana y ex director de Cajastur

Carmen Lomana se encuentra atravesando un momento personal especialmente doloroso. Su hermano Carlos Fernández-Lomana (siete años menor que ella) ha fallecido este sábado 3 de octubre en Lieres, Asturias, tal y como lo ha confirmado un periódico local. Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte, pero sí se sabe que familiares y amigos se reunieron en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, para dar el último adiós al mencionado en la capilla ardiente instalada en su memoria. Según lo publicado, está previsto que este lunes, 5 de octubre, se celebre su funeral en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Carmelitas. Una vez termine la misa, sus cenizas serán depositadas en el columbario familiar.

Lejos de optar por el silencio, Carmen Lomana ha concedido unas breves declaraciones en las que ha señalado que tanto ella como su familia no han dejado de recibir inmensas muestras de cariño tras conocerse esta triste noticia. Confesaba que estaban muy agradecidos por ello y que realmente, entendían este apoyo porque su hermano era «muy querido, muy bueno y un señor elegantísimo».

Aunque no ha querido compartir el motivo exacto del fallecimiento, Carmen sí que ha señalado a La Nueva España (el único medio con el que ha hablado tras lo sucedido) que en los últimos años su salud se había deteriorado tras sufrir problemas cardiovasculares. «Se ha ido, pero el consuelo es todo lo que ha vivido y lo querido que ha sido», ha explicado.

La vida profesional y personal de Carlos Fernández-Lomana

Según la esquela que se ha publicado tras su muerte, Carlos Fernández-Lomana deja viuda a Pilar Plesquera Escobar, la mujer con la que tuvo a sus dos hijos, Guillermo y Carla. Aunque se desconoce la edad de ambos, varios medios señalan que el fallecido tenía varios nietos. Además, en el escrito, también se menciona a sus tres hermanos: Carmen, la mayor de todos, y María José y Rafael, los más pequeños.

A pesar de la fama de su hermana Carmen e incluso de Rafael (quien llegó a participar en Supervivientes), Carlos siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Se graduó en Derecho en la Facultad de Donostia y, con el paso de los años, se consolidó como un empresario del sector bancario, llegando a obtener altos cargos como el de director del Banco Santander Central Hispano, entre 1978 y 1994, o el de director de Cajastur hasta 2011, fecha en la que dio por finalizada su carrera.