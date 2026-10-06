Emilio Montilla, abogado y asesor financiero, sobre la estrategia de Sánchez: «Sería otra barbaridad democrática, pero no me cabe la menor duda de que Su Sanchidad sería capaz de llevarla a cabo»

Las reacciones por la convocatoria de unas nuevas elecciones generales el domingo 29 de noviembre han sido numerosas en redes sociales, como es normal. Muchos expertos en política, economía o vivienda han explicado cuáles pueden ser los próximos pasos de un gobierno en funciones que tiene fecha de caducidad.

Emilio Montilla, abogado y asesor financiero, declaró en la red social X cuál sería el siguiente paso de Pedro Sánchez y acertó. El Consejo de Ministros ha aprobado los dos decretos de vivienda que no pudieron aprobar mediante el proceso habitual, sometiéndolos a votación en el Congreso de los Diputados. Ahora la decisión recae en la Diputación Permanente.

Los ‘decretos Maricarmen’

Tras la negativa del congreso del viernes 2 de octubre, donde no se llegaron a aprobar los dos decretos de vivienda, el PSOE ha encontrado la «jugada» para sacarlos adelante. El domingo 4 de octubre, Montilla advirtió en redes sociales del plan de Sánchez, que empezaría por que el gobierno aprobara un nuevo decreto de vivienda el lunes 5.

Después de aprobarlo, Montilla avisaba que Sánchez convocaría elecciones y disolvería las cortes con el fin de que el órgano competente de sustituir a las cámaras, la Diputación Permanente, convalidase los decretos (donde el PSOE tiene fuerza para aprobarlos). Los socialistas contarían con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, sumando 35 votos de los 69 miembros que forman la cámara.

Emilio Montilla calificaba esta operación de barbaridad democrática, siendo consciente de que el actual presidente en funciones «sería capaz de llevarla a cabo».

🔴 Ojo a la jugada que podría llevar a cabo Pedro Sánchez: 👉 Mañana el Gobierno aprueba un nuevo decreto de vivienda. 👉 Automáticamente después, convoca elecciones y disuelve las cámaras. 👉 El órgano competente para convalidar ese decreto sería la Diputación Permanente, donde los partidos Frankenstein tendrían mayoría aún sin Junts. Sería otra barbaridad democrática, pero no me cabe la menor duda de que Su Sanchidad sería capaz de llevarla a cabo. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) October 4, 2026

La «jugada» de Sánchez con la ley de nietos

Montilla analizó otro posible escenario que podría ejecutar el PSOE. Esta posible operación se basaría en la reforma de la ley de nietos, donde el gobierno, a través de un decreto, da cobertura legal a 400.000 afectados por la suspensión del Supremo y les permite votar.

Acto seguido, esperaba que convocase elecciones y aprobara el decreto a través de la diputación permanente. Sánchez se encontraría con el artículo 86 de la Constitución, que prohíbe decretos leyes que afecten al derecho electoral general. El abogado detalla que disfrazar la reforma electoral en una de nacionalidad no eliminaría ese límite. Si se reincide, el Tribunal Constitucional podría avalar la reforma y permitir el voto de los electores afectados por la ley de nietos.

Montilla advierte que «traspasar ese límite podría llevar al Supremo a procesar a los magistrados del Constitucional por prevaricación».