Pérez Llorca ultima un plan de ciencia valenciano frente a la inacción de la ministra Morant

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ultima una ley valenciana de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico, que el Consell tramitará para aprobarla antes de que concluya la actual legislatura. Ciencia e Innovación son dos de las áreas que a nivel estatal dirige la ministra Diana Morant, que es, precisamente, la candidata socialista a la Generalitat Valenciana, pero cuya agenda pública ministerial ha pasado vacía la mayor parte del verano, como ha publicado OKDIARIO.

De hecho, al Consejo de Ministros celebrado este martes, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el que dirige Diana Morant, solo ha llevado cuatro acuerdos, todos autorizaciones para el pago de contribuciones voluntarias de ese ministerio, según refleja la web de Moncloa en su pestaña dedicada al Consejo de Ministros.

Pérez Llorca ya anunció el pasado 20 de mayo, con motivo de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Valencia, un plan de ciencia ligado a la ley de la que hoy ha adelantado que tramitará antes de que concluya la presente legislatura, en la primavera de 2027.

Este miércoles, en la apertura del curso académico de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, y ante la propia Diana Morant, el presidente de la Generalitat ha hecho este anuncio de una ley valenciana de ciencia, innovación y emprendimiento científico.

Pérez Llorca se dispone a poner en marcha la citada ley que, según ha explicado, se realizará con las universidades y permitirá dotar al sistema de «reglas estables, menos burocracia y un marco que favorezca la transferencia y el emprendimiento científico». Un marco en el que ha recordado que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 consignan más de 1.097 millones de euros en transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas. Es decir, un 33% que al inicio de la legislatura, en 2023.

Además, Pérez Llorca ha puesto en valor todas las actuaciones realizadas a lo largo de la legislatura con el objeto de aportar estabilidad al sistema público universitario valenciano. Y, entre ellas, el acuerdo plurianual de financiación; la congelación de los precios públicos de matrícula desde la llegada del PP al Gobierno de la Generalitat Valenciana, en el curso 2023-2024; el programa María Goyri para incorporar 707 profesores ayudantes doctores, financiando íntegramente su estabilización antes de 2030. Y la gratuidad del primer curso universitario para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas. Una medida que beneficia a unos 20.000 alumnos.

En cuanto a las becas, ha recordado el crecimiento del 67%, hasta superar los 52 millones de euros anuales, garantizando que nadie se quede fuera por falta de presupuesto e incluyendo, por vez primera, a los estudiantes de enseñanzas artísticas.

La Universidad Jaime I de Castellón abre el nuevo curso académico con más de 11.600 alumnos, de los que aproximadamente la quinta parte, unos 2.600, lo son de nuevo ingreso.