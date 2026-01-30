Llorca avanza que los universitarios que aprueben primer año de carrera tendrán gratuita su matrícula

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha avanzado este viernes, en una visita a la localidad de Onteniente, que una de las medidas que va a adoptar, en breve, es que aquellos universitarios que aprueben el primer año de carrera «tendrán gratuita su matrícula». De facto, un incentivo a la cultura del esfuerzo que el propio Pérez Llorca puso de relieve en la sesión de su investidura, en noviembre. A este respecto, el President ha señalado que «ese ejemplo de compromiso con la juventud, en la educación y en la formación puede extrapolarse» a la que será la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunidad Valenciana, que estará ubicada, precisamente, en Onteniente. Esa facultad de Veterinaria en Onteniente contará con uno de los campus más modernos de Europa.

Onteniente es el municipio en que gobierna como como alcalde el ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Este último, es el líder del partido político Ens Uneix (Nos Une). Una formación que es socia de Gobierno del PP, también en la Diputación de Valencia, que preside el popular Vicent Mompó. Jorge Rodríguez fue a su vez compañero de estudios de Pérez Llorca, también en Onteniente. De ahí, que esa localidad, ubicada en la comarca valenciana de La Vall d’Albaida, tenga unas especiales connotaciones para el actual presidente de la Generalitat Valenciana.

El de la gratuidad para todos los jóvenes de primer curso de universidad que aprueben todas las asignaturas fue, de hecho, uno de los compromisos con el mundo universitario y con los jóvenes valencianos que Pérez Llorca adqurió en su sesión de investidura, el pasado 27 de noviembre de 2025, tal como ese mismo día publicó OKDIARIO.

De lo avanzado este viernes por el presidente de la Generalitat, se desprende que su aprobación se producirá en un corto espacio de tiempo. En este caso, la medida está destinada a premiar y poner en valor la cultura del esfuerzo entre los jóvenes y a facilitar que cualquier joven tenga acceso a la formación universitaria más allá de su nivel de renta.

Se trata, además, del segundo compromiso de aquella investidura que el Jefe del Consell señala en los últimos días, después de que el pasado miércoles, anunciara la ampliación de los beneficiarios de las deducciones fiscales de carácter social destinadas a rentas medias y bajas. Una medida, esta última, que ampliará hasta más de un millón de ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana el alcance de las citadas deducciones.

Las rentas que podrán aplicarse esas desgravaciones sociales serán, a partir de ahora, las inferiores a 60.000 euros, en lo referente a las declaraciones individuales. Y las inferiores a 78.000 euros en declaraciones conjuntas. Esa ampliación es la que permitirá que 300.000 nuevos contribuyentes puedan beneficiarse de la medida y superar, con ello, el millón de beneficiarios. Así, 300.000 nuevos contribuyentes de la Autonomía podrán aplicarse la citada ampliación de las deducciones fiscales por los gastos de dentista, oftalmólogo, práctica deportiva, enfermedades raras o alzheimer, entre otras.

Por lo que respecta a la facultad de Veterinaria, la primera de la Comunidad Valenciana y que estará ubicada en Onteniente, esta incluirá: aularios, edificio departamental, hospital clínico veterinario, laboratorios y un centro de simulación que la posicionará como uno de los campus más modernos de Europa.