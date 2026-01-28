Llorca ampliará las deducciones fiscales de Mazón a los valencianos con carácter retroactivo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca ampliará las deducciones fiscales de carácter social destinadas a rentas medias y bajas que en su día puso en marcha Carlos Mazón. La medida beneficiará a más de un millón de ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana. De hecho, en torno a 300.000 nuevos contribuyentes de la Autonomía podrán aplicarse la citada ampliación de las deducciones fiscales por los gastos de dentista, oftalmólogo, práctica deportiva, enfermedades raras o alzheimer, entre otras.

Esto, es posible porque las rentas que podrán aplicarse esas desgravaciones sociales serán, a partir de ahora, las inferiores a 60.000 euros, en lo referente a las declaraciones individuales. Y las inferiores a 78.000 euros en declaraciones conjuntas. Esa ampliación es la que permite que 300.000 nuevos contribuyentes puedan beneficiarse de la medida y superar, con ello, el millón de beneficiarios. Por tanto, la que ahora pone en marcha Pérez Llorca es una medida que beneficia en su conjunto a las rentas medias y bajas en la Comunidad Valenciana.

Pérez Llorca ya se comprometió en el debate de investidura a incrementar en un 50% las deducciones en el tramo autonómico del IRPF aprobadas en los dos años y medio que llevamos de legislatura, así como a aumentar el número de beneficiarios de esas mismas deducciones, tal como entonces publicó OKDIARIO. Esto último, aumentar el número de beneficiario, siempre entre rentas medias y bajas, es lo que este miércoles ha anunciado.

El anuncio de Llorca se ha producido cuando apenas restan poco más de dos meses para el arranque de la nueva campaña de la renta, el próximo 8 de abril, a la que afecta directamente por cuanto las citadas deducciones tendrán carácter retroactivo.

El objetivo de la medida ahora anunciada por Pérez Llorca es exactamente el mismo que el expresado por Carlos Mazón en su día: bajar la presión fiscal sobre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y acabar con «infierno fiscal» al que los Gobiernos de PSOE y Compromís sometieron a los valencianos durante sus ocho años de Gobierno. En concreto, entre 2015 y 2023.

Pero, de facto, supone también una respuesta a la política impositiva del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Además, la medida está en consonancia con el acuerdo con Vox que sirvió de base a la investidura de Pérez Llorca, el denominado pacto de las Cortes. Y forma parte de los acuerdos alcanzados por ambas fuerzas políticas y ratificado tras su revisión en la reunión que este martes protagonizaron en el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana el propio Pérez Llorca y el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos.

El incremento de las deducciones fiscales que ahora pondrá en marcha el Gobierno valenciano de Pérez Llorca esta en consonancia con el incremento de la recaudación de las arcas valencianas, hasta un 7,4%, lo que acaba con el mantra de que una reducción de impuestos supone una bajada de la recaudación.

Pérez Llorca ha realizado este anuncio en el transcurso de su comparecencia ante el Foro de Abc, en Madrid. Y lo ha hecho en una jornada en la que tiene, además, previsto reunirse, en compañía de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con el director de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz y la biznieta del pintor Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla.