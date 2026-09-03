Detenida una ceutí por matar en su casa a un inmigrante marroquí que entró durante la invasión

La Policía Nacional ha detenido a una mujer ceutí por matar en su casa a un inmigrante marroquí que entró durante la invasión del 30 de julio.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este jueves en el barrio Poblado de Regulares. La mujer ya ha sido arrestada y las autoridades están buscando el arma homicida: un cuchillo.

La Policía ha abierto una investigación para conocer los detalles del suceso, sobre todo qué hacía el marroquí en el interior de la casa de esta mujer que, presuntamente, le ha apuñalado hasta la muerte.

La víctima, como ha adelantado El Español y ha confirmado OKDIARIO, era prima de la víctima y habría acudido esta mañana a su casa para exigir que le diera alojamiento. Ante la negativa de ella, se habría iniciado una violenta discusión que habría derivado en una agresión con arma blanca.

Las autoridades han procedido ya al levantamiento del cadáver y han cortado las inmediaciones de la zona para evitar que la gente se concentre en la zona e intentar dar con el arma del crimen.

Recientemente los vecinos de Poblado Regulares han denunciado la presencia de gran cantidad de inmigrantes ilegales en el barrio, además de dentro de las casas, lo que ha generado gran malestar e inseguridad.