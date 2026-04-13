He visto ‘El Sótano Club’, el programa de Alba Carrillo y tengo un consejo para ella: relájate

Ten TV ha estrenado este lunes 13 de abril El Sótano Club, un programa que ha dado la primera oportunidad a Alba Carrillo para empezar su carrera como presentadora de televisión. Este espacio llena el hueco dejado por No somos nadie, el programa que hasta el pasado 31 de mayo presentaron María Patiño y Carlota Corredera. Aunque con algunos cambios, hay muchos puntos en común entre ambos formatos, aunque hay uno en el que gana por goleada el recién llegado.

Lo primero que hemos podido comprobar los espectadores es que Carlos Peguer, que se anunció como copresentador junto a Alba, no estaba en plató y nadie ha dado explicaciones. El presentador del podcast La pija y la quinqui no ha aparecido por el plató, por lo que los espectadores ya se han encontrado con la primera decepción.

En cambio, Carrillo ha estado bien arropada por Samantha Hudson, Laura del Val, Iggy Rubin y Alberto Guzmán en el plató. Además, han contado con una sección de corazón en la que se ha contado con Las Mellis, un famoso organizador de photocalls que ha explicado el papel de los influencers en los eventos y hasta con una coordinadora de intimidad, es decir, la persona que supervisa las escenas de sexo en rodajes de series y películas.

Para bien ha sorprendido que la calidad de imagen y de sonido ha mejorado mucho respecto a lo que se podía ver en No somos nadie, Tentáculos y Ni que fuéramos Shhh. Ayuda, hay que decirlo, que los colaboradores griten bastante menos y respeten mucho más los turnos de palabra. Lo primero que se ha podido ver es que en este decorado, mucho más oscuro y sombrío (que para eso es un sótano), las cámaras las manejan personas, por lo que los colaboradores se pueden mover sin miedo a que una cámara robotizada se pierda lo que está pasando.

Lo que no ha cambiado respecto a la anterior etapa son las conexiones con el exterior. Toda la euforia se ha perdido por completo cuando la humorista Laura del Val ha salido a la calle a preguntar a personas anónimas. Pese a que se ha convertido en una reportera revelación, realizar un directo con un teléfono móvil y una conexión a internet como la que tenemos cualquiera de nosotros sigue teniendo muchos fallos. Cortes, fallos de sonido e imagen congelada han sido lo habitual con otras conexiones a lo largo de la tarde. Esos fallos siguen dejando claro que hacer televisión es muy caro, especialmente porque los medios técnicos para hacer directos son muy caros.

Otro de los fallos ha sido la excesiva aceleración de Alba Carrillo en los primeros minutos, que ha resultado incómoda como espectador. Verla cambiar de un tema a otro sin pararse en ninguno y dar paso a vídeos que nunca se iban a emitir ha llegado a ser un pequeño suplicio. Es como si a la ex modelo le hubieran dado un café con una bebida energética antes de comenzar el programa.

El error más grande: intentar emitir un podcast en la televisión

Ni que fuéramos Shhh y No somos nadie trataron de llevar el corazón clásico a las redes sociales, emitiendo en Twitch y YouTube unos contenidos que a los espectadores habituales de esas plataformas no interesan especialmente, algo que se lo hacían saber siempre que podían en el chat.

En cambio, El Sótano Club está intentando mezclar contenidos del mundo digital (influencers y famosos de la red) con personajes del corazón más televisivo y de las revistas como Kiko Rivera, Irene Rosales o el romance de Maxi Iglesias con Aitana Sánchez Gijón. El error de este nuevo programa es que no emite en plataformas digitales, puesto que Ten TV no tiene emisión online, por lo que el público más joven y que sólo consume en digital no sabrá de este programa.

Eso sí, la cadena está haciendo un gran trabajo publicando numerosos cortes del programa en plataformas como X, YouTube, Instagram y TikTok, por lo que esperarán que algunos de esos clips se puedan viralizar.

Habrá que esperar a conocer los datos de audiencia, algo que hasta el martes no podremos saber. Aunque la aceptación en redes ha sido muy buena, parece complicado que, sin personajes tan potentes como Belén Esteban, Kiko Matamoros o María Patiño puedan conseguir acercarse al 2 % de audiencia en la franja de la tarde.