Una comensal de ‘First Dates’, sobre su cita: «Es una alcayata. Yo no me veo con una alcayata»

First Dates se ha convertido, indiscutiblemente, en el formato predilecto por los solteros para encontrar el amor. Con diez años de trayectoria a sus espaldas, cada vez son más los participantes que confían en el equipo para poder encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Paqui. La soltera, de 72 años, ha regresado al formato para vivir la experiencia por segunda vez. Su debut en el formato no terminó de la mejor manera para ella. Por lo que, lejos de cerrarse a la experiencia, ha querido volver a probar suerte.

Fue la primera en llegar al local del amor, motivo por el que fue recibida por Carlos Sobera. De esta manera, mientras esperaba a su cita, tuvo la oportunidad de hablar con el presentador. Un intercambio de palabras donde le mostró una foto junto a Pedro Carrasco, fallecido boxeador y marido de Rocío Jurado. Y es que, por lo que contó, cenó con ellos en varias ocasiones. «Ella donde esté, me tiene que dar fuerzas», comentó. Asimismo, por otro lado, el presentador le preguntó por el tipo de hombre que andaba buscando. Una cuestión con la que ella se sinceró.

Paqui sobre su cita de ‘First Dates’: «He tenido más conversación con mi nieta de siete años»

«No pido mucho, yo soy muy humilde. Me gusta poquito y que sea bueno. La esencia va en lo pequeñito, que es lo mejor», indicó. Ante ello, la organización le preparó una cita con Juan, un soltero de 77 años. Un hombre que siempre ve el lado bueno en el amor, por lo que llegó muy ilusionado al local y con un ramo de flores para la mujer que sería su cita. Sin embargo, físicamente, Paqui no era la mujer que buscaba.

«No cuadra con lo que yo busco», confesó en privado. De hecho, antes de trasladarse hasta su mesa en el restaurante, comenzaron a hablar en la barra del local. Pero no surgía ni el tema de conversación. «No dice nada, nada», comenta ella. «El hombre será así, muy tímido y serio. Hay que sacarle las palabras a cucharones», agrega.

A pesar de ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor para continuar con la velada. Pero el silencio imperaba en todo momento. Una situación que comenzaba a ser un poco incómoda. Así pues, cuando él le pregunta sobre su edad, ella llega a una conclusión por su reacción. «Yo creo que es mayor que yo», comenta en uno de los totales. Por ello, cuando Juan le dice que es un hombre que se mueve mucho, ella lo duda.

«Es una alcayata. Yo no me veo con una alcayata», indicó en privado. «Me ha recordado a José Ortega Cano porque ahora habla, pero cuando lo conoció Rocío no hablaba nada», contó como buena fan de la cantante. «He tenido más conversación con mi nieta de siete años que con él», agregó. Una falta completa de compatibilidad y atracción que quedó patente en la decisión final de First Dates.