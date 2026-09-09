El aviso de un comensal de ‘First Dates’ a su cita: «Cojo mujeres delgadas y las engordo»

El mes de septiembre ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Una aventura televisiva en busca del amor que, este pasado martes 8 de septiembre, nos presentó a Nuria Santos. La participante, una maestra y actriz procedente de Ibiza, acudió al programa para poder encontrar a su media naranja. Y es que, por lo que comentó, por circunstancias de la vida, se le ha complicado un poco.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le preparó una cita con Roberto. El soltero italiano vive en Barcelona desde hace 22 años y explicó que no era su primera vez en First Dates. Anteriormente, el comensal había acudido al formato en busca de una mujer que le complemente en todos los sentidos. Pero, lamentablemente para él, no tuvo suerte. De hecho, su cita no quiso ni conocerle. «Me plantaron», recordó. Así pues, desde la barra y mientras esperaba a Nuria, el participante se sinceró con el equipo del programa. «Cojo mujeres delgadas y las engordo», bromeó. Unas palabras con las que hizo relación a su mayor pasión: cocinar.

Roberto y Nuria, participantes de ‘First Dates’, comprueban si son compatibles según el horóscopo

El primer encuentro entre Roberto y Nuria fue bastante particular. Pues, mientras él confesaba que se había quedado asombrado por la belleza de ella, la soltera no pudo opinar lo mismo de él. «No me ha cuadrado, no es mi tipo», confesó en privado la maestra. Pero, a pesar de ello, estuvo de acuerdo en seguir conociéndole. Por ello, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante.

Así pues, entre tema y tema, el comensal le contó que él había estado en Ibiza de vacaciones. «Fui de relax», indicó. Un comentario que agradó a Nuria, pues contó que está cansada de que asocien a la isla por temas de fiesta, descontrol y verano. «Me alegra, porque hay otra Ibiza que la gente no conoce», comentó. Asimismo, la velada fue avanzando y los participantes llegaron a decir, incluso, hasta su signo del zodiaco. Pues, en temas de compatibilidad de pareja, eso suele ser determinante.

Ella, Virgo, y él, Tauro, ambos no dudaron en mostrarse encantados con la combinación. Pero Nuria le confesó algo al equipo del programa. «El papá de mis niñas se llama Roberto, mi primer amor fue tauro y mi último novio ha sido un peluquero italiano», indicó. Y es que parecía que todo estaba encajando perfectamente entre ellos. Pues, hasta el hecho de que ella hiciese yoga y pilates fue maravilloso para Roberto.

La decisión final de ‘First Dates’

«Si una mujer hace yoga o pilates, gana diez puntos», comentó él. Así pues, tan encantado estaba con su cita que él no pudo evitar alabarla. «Ha sido una suerte conocerte», le dijo el galán. «Es muy bonito», opinó la soltera sobre sus palabras. «He tenido experiencias pasadas malas que, si me hubiera querido, otro gallo me cantaría», confesó.

Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo muchas sorpresas. «Cuánto tiempo que no tenía una cena romántica», comentó él. «Eres más dulce que el postre», agregó. Un sí rotundo a un segundo encuentro que coincidió con el de la participante. Motivo que les llevó a abandonar el programa de la mano.