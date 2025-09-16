Cuando Robert Redford mató sus demonios viviendo en España

Antes de triunfar en Hollywood, Robert Redford vivió algún tiempo en España con su familia, su mujer Loala y su tres hijos. Primero pasaron unos meses en Mallorca y después en Mijas. Corrían los años 60 y Franco gobernaba España, pero Redford aún no había despertado al activismo. Es más, no tenía nada claro qué hacer con su vida.

No acababa de despuntar en el cine y no estaba seguro de si quería ser actor o pintor. Necesitaba una desconexión y embarcó a su familia en un viaje curativo a Mijas (Málaga). Allí, pintando, conviviendo con los parroquianos del pueblo y viviendo en una casa sin luz ni agua, mató sus demonios.

A su vuelta de España, Robert Redford rodó Descalzos en el parque y ¡boom!, empezó su brillante carrera en Hollywood. Pero de vez en cuando, agradecía el tiempo que pasó en nuestro país: «A España le tengo un cariño especial», dijo en 2012.

Su primer viaje a España fue a Mallorca: Robert Redford estaba desencantado con su profesión y sólo quería dejar la isla para irse a París y verse con François Truffaut. Quiere conocerlo y trabajar con él; pero Lola y los niños volvieron a Nueva York y él con ellos.

Ya trabajando, maldecía los rodajes y no superaba la muerte de su madre. Deprimido y cansado, en Navidad de 1964, Robert Redford tomó una decisión y la familia hizo lo que hacía siempre cuando corrían malos tiempos: ponerse en marcha. Así que cogieron las maletas y pusieron rumbo a España.

Esta vez, la Costa del Sol fue su destino: la Sierra de Mijas quizás le recordara a uno de los escenarios con los que Redford ha construido el relato de su vida: el Parque Nacional de Yosemite (California), que visitó por primera vez con su madre y quedó impactado.

Los Redford se establecieron en un rincón aislado, en un alto entre Mijas y Fuengirola, donde el único transporte era un burrotaxi y la casa carecía de agua corriente.

Situada fuera del pueblo, con la Sierra de Mijas como telón de fondo, la vivienda tenía una piscina que llenaron al llegar y donde los niños pasaban horas jugando. Juntos, exploraban los alrededores: a veces llegaban hasta la plaza de toros cuadrada de Mijas, y otras hasta Fuengirola, donde, según Callan, el padre cruzaba olivares en busca de provisiones.

La experiencia en Málaga terminó tras seis meses. No fue tanto por decisión propia, sino porque Bob se topó con un conocido de Hollywood durante un paseo y sintió frustración.

Luego descubrió que había más gente de Los Ángeles en la zona y algunos amigos comenzaron a visitarlos. La tranquilidad se desvaneció, pero también la melancolía que lo había llevado allí. Las Redford dejaron la casa, pasaron unos días en Grecia y regresaron a Estados Unidos.

El resto es historia eterna de Hollywood.