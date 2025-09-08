El parte de lesiones de la hija de Ábalos certificó que la madre padecía «enolismo»

Un parte médico fechado el 30 de septiembre de 2023 documentó las lesiones que presentaba la hija del ex ministro José Luis Ábalos tras acudir al hospital de Rivas Vaciamadrid. El documento, firmado por una doctora y remitido al Juzgado de Guardia, describe «agresión física por su madre (enolismo) tras altercado familiar» y detalla múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

La joven, que entonces ya tenía 18 años de edad, ha sido atendida en urgencias por «lesiones en región periorbitaria derecha, facial, arranca uña 5º dedo de mano derecha, contusión húmero izquierdo y femoral izquierdo y cuero cabelludo (halón de pelo)».

El término médico «enolismo» hace referencia al consumo continuado de alcohol en los últimos años. La referencia específica al «halón de pelo» describe con precisión una tracción violenta del cabello que ha provocado lesiones en el cuero cabelludo.

El informe médico ha especificado que las lesiones fueron producidas por «contusión (golpes, puñetazos, halones)». El diagnóstico oficial ha sido «agresión física, policontusiones» con un pronóstico «leve salvo complicaciones».

Tratamiento médico

La doctora ha prescrito un tratamiento consistente en «aplicación de hielo local tres veces al día e ibuprofeno 600 mg cada 12 horas durante siete días». Tras ser atendida de urgencia, la joven «ha pasado a: domicilio», confirmando que no ha necesitado ingreso hospitalario.

El documento oficial ha sido remitido al juez de guardia «para su conocimiento y efectos oportunos», siguiendo el protocolo habitual en casos de violencia intrafamiliar. Fuentes consultadas han indicado que la hija de Ábalos había planeado denunciar a su madre por estos hechos, pero finalmente no lo ha hecho.

La versión de Perles

Carolina Perles ha respondido a la publicación de esta información defendiendo en OKDIARIO que su «hija no es ni va a ser partidaria de algo así», en referencia a abrir un procedimiento judicial. La ex mujer de Ábalos ha explicado que su hija «lleva dos años enteros desde que se fue a vivir sola, y no por gusto, contando conmigo para todo».

Perles ha reconocido que «obviamente todos tenemos discusiones con nuestros hijos y mucho más cuando pasan por momentos complicados». Sin embargo, ha considerado que utilizar esta información «es poner a una niña que está a punto de empezar su universidad para desestabilizarla no es muy ético».

La agente de la Policía Local de Valencia ha sido contundente respecto a las intenciones del ex ministro: «Si el señor Ábalos quiere hacerme daño a mí que no se preocupe que ya me lo ha hecho y mucho». Ha solicitado consideración «por su estabilidad emocional y dado que no accedió a ir a mayores por razones obvias respecto para con ella».

Perles ha defendido la relación paterno-filial asegurando que «ella adora a su padre y no se merece que le haga eso para atacarme a mí». La madre ha concluido agradeciendo la oportunidad de expresarse en medio de la controversia.

La joven es fruto de la relación entre José Luis Ábalos y Carolina Perles, quienes estuvieron casados durante dos décadas hasta su separación en 2021 tras la aparición de terceras personas. La pareja ha tenido dos hijos en común durante su matrimonio. OKDIARIO desveló el acuerdo de divorcio entre ambos.

Carolina Perles ha mantenido tradicionalmente un perfil muy bajo desde su separación, aunque ha roto su silencio recientemente en Telecinco. La cadena ha anunciado para este lunes una entrevista exclusiva con la ex mujer de Ábalos en el programa El precio de… con Santi Acosta, donde ha relatado «episodios de control, humillaciones y presiones durante su relación».

En el avance televisivo, Perles ha afirmado que «José va a morir matando», en declaraciones grabadas durante más de 16 horas de rodaje. El programa combina formato documental, entrevista y debate con el objetivo declarado de aportar «testimonios inéditos y documentos nunca antes vistos».

Fuentes próximas a la familia han asegurado que este no habría sido el único incidente familiar grave ocurrido en el entorno de la ex pareja. Mientras tanto, Andrea de la Torre continúa siendo la actual pareja de Ábalos y se mantiene como un pilar fundamental para el ex dirigente socialista.