La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo dejó tenis de altísimo nivel También un momento inesperado que rápidamente se ha vuelto viral La reacción de Donald Trump tras la victoria de Alcaraz genera revuelo

La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo dejó tenis de altísimo nivel, también un momento inesperado que rápidamente se ha vuelto viral. Entre los miles de espectadores presentes estaba Donald Trump, y su reacción tras la victoria del español no pasó desapercibida en las redes sociales. Mientras el público estallaba en aplausos por el triunfo de Alcaraz, las cámaras enfocaron al presidente estadounidense de pie en su palco, con gesto serio y sin mostrar entusiasmo alguno.

De hecho, ni aplaudía a Alcaraz tras su victoria, se limitó a ajustarse el pantalón y la chaqueta y a hacer un gesto con su cara que viene a confirmar que el español no era su favorito en la final. Esa imagen, de apenas unos segundos, circuló de inmediato en redes sociales y se llenó de comentarios, memes y bromas. Algunos usuarios se preguntaban si Trump había apostado por Sinner, otros ironizaban con que parecía no enterarse de lo que había pasado.

La presencia del presidente de Estados Unidos en la final ya había generado cierto revuelo antes del inicio. Los estrictos controles de seguridad retrasaron el acceso de miles de aficionados, lo que provocó abucheos y quejas. En lo deportivo, Alcaraz volvió a demostrar por qué es el número uno cuando está al cien por cien, física y mentalmente. Ganó en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), conquistó su segundo US Open y recuperó el número uno del ranking mundial, sumando además su sexto Grand Slam.