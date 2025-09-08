Champán, gritos y mucha felicidad: así fue la fiesta en el vestuario de Alcaraz y su equipo

Champán, gritos y mucha felicidad, así fue la celebración de Carlos Alcaraz junto a su equipo en el vestuario minutos después de haber ganado el US Open ante Sinner. El flamante campeón llegó botella de champán en mano al vestuario, donde le esperaba todo su equipo, y empezó el jolgorio.

Todos los presentes se bañaron en champán al grito de «¡campeones, campeones!». No era para menos, el español había hecho historia, otra vez, ganando un nuevo Gran Slam y conquistando por segunda vez en su carrera Nueva York.

Una victoria incontestable

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el ‘grande’ neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto ‘grande’ con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Alcaraz se tomó la revancha con Sinner de la final de Wimbledon y esta vez sí impuso las buenas sensaciones que había trasladado durante todo su recorrido hasta la final. Su saque (10 ‘aces’, sólo 24 puntos perdidos y una bola de ‘break’ concedida) fue decisivo una vez más, salvo el bajón del segundo parcial, y sus golpes fueron más decisivos que los del italiano en una final que no fue tan espectacular como se prometía y que, bajo la atenta mirada de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ni siquiera alcanzó las tres horas, algo inusual en un duelo entre los dos grandes dominadores del circuito.