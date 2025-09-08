Almeida culpa a la «infame Ley Trans» de la falta de bomberos: «Los derechos de las mujeres retroceden»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado este lunes en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento, celebrado en el Palacio de Cibeles, que la «infame Ley Trans» es la culpable de que no haya 126 bomberos y 60 conductores especialistas más en las calles de la capital. El regidor ha culpado a la oposición de aprobar en el Congreso de los Diputados una ley que, dice, «lo único que hace es que los derechos de las mujeres retrocedan en España».

Almeida ha criticado duramente la aprobación de las leyes impulsadas por el Gobierno de Sánchez a través del ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, titular de la cartera hasta 2023. «Ninguna ley en democracia ha hecho tanto daño a las mujeres como la Ley del sólo Sí es Sí y como la Ley Trans», ha comentado el alcalde madrileño en un Pleno celebrado para acoger la cita anual con el Debate sobre el Estado de la ciudad.

«Si no hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid es por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados», ha recordado Martínez-Almeida a PSOE y Más Madrid en el Pleno. «La infame Ley Trans que lo único que hace es perjudicar y que los derechos de las mujeres retrocedan en España como nunca se había hecho con una normativa en la democracia», ha añadido el regidor este lunes.

«Nadie, ninguna ley en democracia, ha hecho tanto daño a las mujeres como la Ley de Sí es Sí y como la Ley Trans. Ninguna normativa ha hecho tanto daño a las mujeres en el ámbito profesional como aquellas mujeres que están preparando su ingreso en el cuerpo de bomberos y que están simplemente a expensas de una mera declaración de voluntad de un hombre que se siente mujer en un momento dado», completa Almeida.

Retraso en la promoción de bomberos

El contexto de la declaración de Almeida se encuentra en el frenazo al proceso de elección e incorporación de nuevos bomberos y conductores especialistas al cuerpo por la maniobra de opositores hombres que han alegado sentirse mujer para intentar lograr una plaza. La vicealcaldesa Inma Sanz relató en julio que «la última promoción de 126 bomberos» se había retrasado «por el coladero de fraudes que ha traído consigo la nefasta Ley Trans».

El atraso sigue vigente y es que la polémica que se generó entre los bomberos por la interposición de recursos de otros aspirantes llevó al Tribunal de la Oposición a pedir pruebas extraordinarias, paralizando el proceso que aún sigue parado y que José Luis Martínez-Almeida denuncia. Los 126 bomberos, igual que los 60 conductores especialistas, aún no se han incorporado a sus puestos, provocando una situación perjudicial en el sistema.