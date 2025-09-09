Ábalos: «No se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía como ha hecho la madre de mis hijos»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que ha mostrado su dolor por las declaraciones de su ex mujer Carolina Perles en un documental en Telecinco. «A mí no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía, pero en este caso ya no es una pareja cualquiera. Es que es la madre de mis hijos y son jóvenes todavía», ha explicado Ábalos, quien tiene una hija universitaria y un menor de 12 años con Perles.

Ábalos ha recibido a este periódico en su despacho del Congreso de los Diputados ocho horas después de la emisión del programa en el que participó la madre de sus dos hijos menores. El ex ministro, aún digiriendo los dardos lanzados por Perles, ha confesado que «no fue fácil» ver el documental y que «siempre duele» este tipo de programas.

«De todos los testimonios que he escuchado, este es el que más duele», ha asegurado el político valenciano, quien ha denunciado estar sufriendo un «juicio paralelo» y «linchamiento mediático» mientras permanece en fase de instrucción judicial.

El político ha sido especialmente duro al sugerir motivaciones económicas detrás de la participación de su ex mujer. «Entiendo que el dinero es muy seductor y entiendo que ha estado muy bien pagada. Por lo tanto, es una intervención muy bien promovida», ha declarado.

Ábalos ha revelado que también recibió una oferta para participar en el programa, pero la declinó. «Yo también tuve una oferta económica. Yo también podía haber ido. No me vendría mal para asumir tantos gastos que uno tiene ahora mismo por el procedimiento jurídico», ha confesado.

El ex ministro de Pedro Sánchez ha denunciado que nunca fue avisado de la participación de su ex mujer, ni siquiera «en los últimos momentos» cuando estaba «reconsiderando la invitación». Se enteró «el día de la promoción, el día que empezó la promoción» del documental.

Presunción de culpabilidad

Ábalos ha cargado duramente contra lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales. «Aquí existe la presunción de culpabilidad, nunca la inocencia. El principio de in dubio pro reo no es; es al revés, es contra reo», ha denunciado.

«En otro país esto no se permite. En otro país con mayor respeto a las garantías procesales, a la presunción de inocencia», ha añadido, criticando que «todo el documental era presunción de culpabilidad» cuando «aquí no se ha abierto ni juicio todavía».

El político ha descrito su situación como un «escarnio» que afecta gravemente a su familia. «Mi hijo mayor no ha vuelto a recibir ninguna oferta en su actividad profesional desde que empezó esto», ha revelado.

Su segunda hija, funcionaria y profesora de instituto, ha sufrido la cancelación unilateral de su cuenta bancaria «simplemente por una cuestión reputacional», lo que le impidió cobrar su nómina en agosto. «Es absolutamente ilegal que te cancelen una cuenta corriente», ha protestado.

Ábalos ha detallado el acoso que ha padecido: «Mi casa ha sido vandalizada en dos ocasiones. He tenido un acoso permanente de medios durante 40 días ininterrumpidos. He tenido cámaras de vigilancia por la noche en mi casa, insultos, romerías».

El ex ministro del PSOE ha defendido su patrimonio, explicando que su vivienda la «adquirí con 27 años y sigue siendo mi casa, pese a todo, un largo recorrido en la vida política».

Respecto a sus visitas a los paradores, Ábalos ha sido categórico: «Tengo acreditado y certificado por Paradores, que nunca he estado en mi vida en el Parador de Sigüenza. Y lamentablemente no he estado ni en el municipio ni de visita».

Sobre el llamado «catálogo de prostitutas», ha presentado una pericial que demuestra su imposibilidad cronológica: «Yo no puedo elegir a una señorita en el año 18 de un catálogo cuya web se registra en el 22 y las fotos son del 2023. Yo no puedo elegir cinco años por adelantado a nadie».

El político ha explicado que conoció a Jessica Rodríguez en 2018 por recomendación de Víctor de Aldama, a través de Koldo García, desmintiendo así las versiones que circulan sobre este encuentro.

Ábalos ha concluido su intervención con una reflexión inquietante sobre el estado de los derechos fundamentales: «Cuando se vulnera un derecho fundamental de una persona, obviamente afecta a todos. Y lamentablemente es que esto se ha instalado». Para el ex ministro, estamos ante «una crisis de civilización» con «valores previos a la ilustración», donde el linchamiento mediático se ha convertido en un arma política que trasciende su caso personal y amenaza los cimientos democráticos del país.