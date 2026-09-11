Morant, sin agenda oficial 35 de los últimos 40 días, critica a una consellera hospitalizada por faltar a un acto

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, ha criticado públicamente la ausencia en el acto de inicio de curso de la Universidad de Valencia de la consellera de Educación del Gobierno valenciano, Carmen Ortí, cuando se da la circunstancia de que esta última no ha asistido porque sufre un grave problema de salud, por el que está desde el pasado miércoles ingresada en un hospital de Valencia. Diana Morant, que es también secretaria general de los socialistas valencianos, ha llegado a calificar de «anomalía democrática» la ausencia de la consellera enferma y hospitalizada y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En el caso de Juanfran Pérez Llorca, se da la circunstancia de que en esos momentos se encontraba en Elche, donde ha inaugurado el congreso nacional del agua, ha anunciado la cesión del edificio de Correos al Ayuntamiento y ha presidido el pleno del Consell.

Las afirmaciones de Diana Morant sobre Carmen Ortí han generado una inmediata respuesta de los populares valencianos a través del portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, quien ha explicado que la consellera de Educación «no ha acudido al acto no por no dar la cara, como hace Pedro Sánchez, sino por motivos de salud, ya que permanece ingresada en el hospital desde el pasado miércoles».

Se da la circunstancia de que Diana Morant ha criticado la ausencia en el acto de inicio de curso de la Universidad de Valencia cuando se da la circunstancia de que hasta el pasado 7 de septiembre, solo tuvo agenda oficial en 3 días de 38, tal como muestra la página web de Moncloa. Y, de entonces hasta ahora, en solo dos de los últimos cuatro días. Es decir, que Diana Morant solo ha tenido agenda oficial como ministra en cinco de los últimos 40 días.

En ese mismo acto, Diana Morant se ha preguntado «¿dónde está Pérez Llorca?», quien en esos momentos se encontraba en Elche inaugurando el congreso nacional del agua, presentando el convenio con el Ayuntamiento para la cesión del edificio de correos, que Ximo Puig compró y no dio uso, y presidiendo el pleno del Consell. Si bien se da además la circunstancia de que Pérez Llorca sí asistió a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Valencia, en la que no estuvo Diana Morant.