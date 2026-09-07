Morant presenta candidatos del PSPV en plena invasión de Ceuta y con solo 3 días con agenda ministerial de 38

En plena crisis tras la invasión de Ceuta por ciudadanos procedentes de Marruecos, con el gobierno del que forma parte asfixiado por las críticas y su inacción, con España entera pendiente de la evolución de los acontecimientos en esa misma ciudad y con el curso universitario en puertas de su reinicio, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y candidata del PSPV a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, no ha dedicado la jornada a esa crisis, sino a presentar a los candidatos socialistas a las cuatro principales ciudades de la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Elche y Valencia). Y ello, a pesar de que aún restan casi nueve meses para las elecciones.

La inactividad ministerial de Diana Morant, con el curso universitario a punto de empezar, se visualiza en su propia agenda de Moncloa. Solo en tres de los últimos 38 días el nombre de Diana Morant aparece en la agenda oficial de Moncloa.

Uno de ellos, el de la fiesta VIP del eclipse, el pasado 12 de agosto, con el grupo favorito de Sánchez, La habitación roja, y un presupuesto de 72.000 euros. Y otro, el pasado viernes, 4 de septiembre, para anunciar que iba a ser entrevistada en un programa de televisión. Según el portal de transparencia del Gobierno, Diana Morant, en su condición de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, percibió en 2025 unas retribuciones de 84.650,52 euros.

Antes del pasado día 1 de agosto, hay que remontarse al 28 de julio anterior para encontrar la imagen y el nombre de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la agenda institucional de Moncloa.

La despejada agenda de la candidata socialista a presidir la Generalitat en su ámbito institucional es lo que cada vez más enciende el debate acerca de cuándo dejará el Gobierno para centrarse en la Comunidad Valenciana, máxime visto los antecedentes de otras ministras como Alegría y María Jesús Montero, derrotadas en las citas electorales en sus territorios. Pero esa fecha parece más próxima a mayo que a diciembre.

Los presentados oficialmente este lunes por Diana Morant como candidatos a alcaldes de las cuatro mayores ciudades valencianas han sido Pilar Bernabé (Valencia); Trini Amorós (Alicante); Rafael Simón (Castellón) y Héctor Díez (Elche).

De ellos, Pilar Bernabé ya ha anunciado que recuperará la tasa turística en la ciudad de Valencia, que el sector rechaza abiertamente, si gobierna, y pondrá en marcha, también en Valencia, el plan de vivienda de Sánchez.

En el caso de Alicante, la candidata, Trini Amorós, ha sido impuesta por la dirección de Diana Morant sin que mediaran primarias. Alicante es una ciudad en la que la agrupación local está desactivada desde mayo de 2025. Tiene al frente a una gestora que encabeza un concejal de Elda.

Este último, ostenta a su vez la tercera vicesecretaría general y secretaría de Política Municipal del PSPV. Y entre la militancia y varios sectores del partido existe un descontento latente con la dirección. Diana Morant ha ideado un macroacto en esa ciudad la próxima semana. Pero, en el cartel que anuncia el PSPV no hay ni un alicantino. Todos son de Valencia. En Alicante, según las fuentes consultadas, el PSPV quiere situar como secretaria general local a la candidata al Ayuntamiento elegida sin primarias en esa ciudad como próximo paso.

El movimiento tendrá por objeto garantizar el apoyo de la agrupación tanto a Sánchez como a Diana Morant en el caso de que sufran sendos batacazos electorales, como ahora mismo apuntan las encuestas.