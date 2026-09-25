Novo Nordisk, el laboratorio danés detrás de medicamentos superventas como Ozempic y Wegovy, ha movido ficha para reforzar su cartera de tratamientos de nueva generación con un acuerdo de hasta 1.165 millones de euros con la farmacéutica sueca Nanexa.

El pacto llega apenas unos días después de que las acciones de Novo se desplomaran en Bolsa tras la presentación de su estrategia de crecimiento hasta 2030, en un contexto marcado por la presión competitiva en el mercado de la obesidad y por las dudas de los inversores sobre cómo la compañía compensará en los próximos años la pérdida de exclusividad de algunos de sus productos estrella.

El acuerdo con Nanexa contempla una licencia exclusiva mundial para utilizar su tecnología PharmaShell, una plataforma de administración de fármacos mediante deposición de capa atómica, en hasta cinco programas de desarrollo de medicamentos basados en péptidos.

El objetivo es desarrollar formulaciones inyectables de acción prolongada para enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2, con especial atención a tratamientos que puedan administrarse una vez al mes o incluso una vez cada tres meses.

Más allá de Ozempic

La operación encaja con uno de los principales retos estratégicos de Novo: reducir su dependencia de la actual generación de medicamentos basados en semaglutida y construir una nueva cartera capaz de sostener el crecimiento durante la próxima década.

Ozempic y Wegovy siguen siendo piezas centrales del negocio de Novo. La documentación de la compañía sitúa actualmente en 2032 la expiración de las patentes de estos productos en Estados Unidos, aunque las fechas varían según el mercado.

Precisamente, durante su reciente presentación estratégica, Novo se comprometió a lanzar más de cinco medicamentos multiblockbuster antes de 2030 y a alcanzar más de 150.000 millones de coronas danesas en ventas procedentes de su cartera de productos en 2035.

El anuncio de Nanexa supone ahora una nueva pieza dentro de esa estrategia de diversificación: no se trata únicamente de desarrollar nuevos principios activos, sino también de modificar la forma en la que se administran los tratamientos para aumentar su duración y reducir la frecuencia de las inyecciones.

Hasta 1.165 millones para Nanexa

Según los términos del acuerdo, Nanexa podrá recibir hasta 1.165 millones de euros. De esa cantidad, 615 millones corresponden al pago inicial y a hitos de desarrollo y regulatorios, mientras que el resto está vinculado a la consecución de determinados objetivos. La compañía sueca también recibirá royalties de un porcentaje bajo de un solo dígito sobre las ventas netas de los productos desarrollados bajo el acuerdo.

Novo Nordisk asumirá el desarrollo y la comercialización mundial de los tratamientos. El mercado ha reaccionado con fuerza al anuncio. Las acciones de Nanexa llegaron a dispararse alrededor de un 130% en la Bolsa de Estocolmo, pasando de 5,93 coronas suecas al cierre de la sesión anterior a alrededor de 13,50 coronas en los primeros compases de la jornada.

Para Nanexa, el acuerdo supone un cambio sustancial de escala financiera. Su consejero delegado, David Westberg, ha destacado que la compañía espera colaborar con Novo en el desarrollo de productos que permitan una dosificación menos frecuente para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.

El movimiento de Novo llega, por tanto, en un momento especialmente sensible para el fabricante de Ozempic: mientras el mercado cuestiona la capacidad de su actual cartera para mantener el crecimiento hasta 2030 y más allá, la compañía está acelerando la búsqueda de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos y nuevas formas de administración que le permitan prolongar su posición en el mercado de la obesidad.