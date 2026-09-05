Así queda la parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026 tras la clasificación en Monza

Pierre Gasly ha dado la campanada en el GP de Italia al hacerse con la pole en Monza. Nadie le esperaba, pero el piloto de Alpine se coló en medio de todos los favoritos para dejar a George Russell sin pole por apenas 60 milésimas. La estrategia del equipo francés fue perfecta. Lograron que su piloto fuera el último en cruzar la línea de meta y eso le permitió batir al Mercedes cuando ya se veían como ganadores.

Es una sorpresa con mayúsculas ver a un Alpine en la primera posición, y más después de que Russell hubiera dominado las prácticas dos y tres. Era el gran favorito y encima mejoró su tiempo en su última vuelta. Pero Gasly fue más rápido y evitó que el equipo Mercedes sumara una nueva pole.

En lo que respecta a los españoles, saldrán decimotercero Sainz y decimoctavo Fernando Alonso. Los Aston Martin consumaron un nuevo fracaso al acabar último y penúltimo en clasificación, pero la sanción a Antonelli por el cambio de la unidad de potencia les permite ganar una posición.

Así queda la parrilla del GP de Italia