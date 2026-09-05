Clasificación F1 GP Italia en directo hoy: dónde ver online gratis y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 en vivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Italia de F1. La batalla por la pole se presenta muy igualada después de los entrenamientos vistos este viernes. George Russell marcó el mejor tiempo en los segundos libres con apenas una décima por delante de Charles Leclerc y un poco más de una décima respecto a Kimi Antonelli. Lando Norris y Lewis Hamilton también estuvieron en la pelea, por lo que todo apunta a una clasificación muy abierta en el rapidísimo circuito de Monza.

Al otro lado, Ferrari dejó buenas sensaciones con Leclerc como el más rápido en los primeros libres y Hamilton segundo, por lo que la escudería italiana peleará por la primera posición en el circuito. Otro que estará también muy atento será Antonelli, líder del Mundial, para defender su ventaja en el campeonato. Respecto a Fernando Alonso y Carlos Sainz, su fin de semana no comenzó con las mejores sensaciones. Aston Martin sufrió por la potencia del motor y Williams tampoco aspira a estar entre las primeras posiciones.

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