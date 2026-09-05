Clasificación F1 GP Italia en directo hoy: dónde ver online gratis y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 en vivo
Sigue en directo la clasificación para conocer la parrilla de salida en Monza
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Italia de F1. La batalla por la pole se presenta muy igualada después de los entrenamientos vistos este viernes. George Russell marcó el mejor tiempo en los segundos libres con apenas una décima por delante de Charles Leclerc y un poco más de una décima respecto a Kimi Antonelli. Lando Norris y Lewis Hamilton también estuvieron en la pelea, por lo que todo apunta a una clasificación muy abierta en el rapidísimo circuito de Monza.
Al otro lado, Ferrari dejó buenas sensaciones con Leclerc como el más rápido en los primeros libres y Hamilton segundo, por lo que la escudería italiana peleará por la primera posición en el circuito. Otro que estará también muy atento será Antonelli, líder del Mundial, para defender su ventaja en el campeonato. Respecto a Fernando Alonso y Carlos Sainz, su fin de semana no comenzó con las mejores sensaciones. Aston Martin sufrió por la potencia del motor y Williams tampoco aspira a estar entre las primeras posiciones.
Sigue en vivo la clasificación F1 GP Italia en directo hoy
Q2
¡EMPIEZA LA Q2!
Q1
¡Sainz pasa a la Q2 y Alonso queda eliminado!
Sainz logra pasar por una décima, pero el asturiano no obra el milagro. Gasly, Verstappen, Colapinto, Antonelli, Russell y Hamilton marcan los mejores tiempos en este orden.
Los eliminados en Q1 son:
- Tsunoda
- Albon
- Bottas
- Pérez
- Alonso
- Stroll
Q1
¡Ojo con Alonso!
Salieron todos a pista menos Verstappen, los Ferrari y Fernando Alonso. El asturiano se ha bajado del coche y no salió para un último intento por pasar a la Q2.
Q1
No puede Mercedes con Verstappen
Por su parte, los dos Mercedes tampoco han podido superar a Max Verstappen, que marca un 1.22.631. El neerlandés, fiel a su estilo, ya está en la pelea y, de cara a la Q3 contará con la ventaja de tener rebufo. Apenas tres décimas entre los 10 primeros.
Q1
Sainz acelera y vuelan los Alpine
Sainz ha conseguido mejorar su tiempo en una décima y se coloca 14.º, aunque ha tenido un buen susto en la Parabólica. Su nuevo registro podría ser suficiente para pasar el corte.
Por otro lado, la pista ha mejorado claramente en los últimos minutos y los Alpine han dado la sorpresa. Pierre Gasly se ha colocado primero y Franco Colapinto ha terminado tercero, demostrando que el equipo francés tiene un ritmo muy serio.
Q1
Problemas para Alonso
El asturiano es 13.º y tiene muy difícil superar el corte para sobrevivir en la Q1.
Q1
Verstappen lidera
El neerlandés se pone al frente con un 1:22.631. Hamilton está a dos décimas y Piastri es tercero a 0.293. Sainz, que es sexto ahora mismo, y tiene cerca su objetivo de llegar a la Q2.
Q1
¡Sainz marca récord en el primer y el segundo sector!
Tiene a Albon por delante para así darle rebufo. Alonso, por su parte, se coloca detrás de Sainz para aprovecharse un poco también.
¡Comienza!
¡Arraaancan los motores! Empieza la Q1 del Gran Premio de Italia en Monza,
Red Bull cambia de estrategia
Liam Lawson cambió de motor. No se descarta que usen la penalización para dar rebufo a Verstappen, que viene de una buena FP3
Red Bull cambia también el motor de Liam Lawson y penalizará también. ¿Traducción? Max Verstappen también tendrá rebufo y ojo que se ha marcado un vueltón en la FP3
Cuenta atrás
Ya están todos los pilotos listos para salir del garaje. Rostros serios de Alonso y Sainz. El madrileño fue 16.º esta mañana con Williams teniendo mejores tiempos que Aston Martin.
Alonso, sin casi opciones
En Aston Martin no se esperan grandes resultados. En los segundos libres, Alonso sufrió mucho y fue 19.º, mientras que su compañero Stroll fue último.
Guerra entre Mercedes y Ferrari
Russell y Antonelli quieren imponerse en la casa de Ferrari. George fue de hecho el más rápido en los últimos libres. Leclerc y Hamilton les pisan los talones y se avecina una batalla preciosa este sábado para lograr la pole del domingo.
La triste noticia de Gasly
Este viernes, mientras se disputaban los Libres 1 en Monza, el Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) reinstauró las dos sanciones impuestas al piloto francés Pierre Gasly (Alpine) en el Gran Premio de Mónaco tras estimar el recurso de McLaren y Red Bull, por lo que pierde su podio en beneficio de su compatriota Isack Hadjar (Red Bull).
Gasly cruzó la meta en tercera posición, pero recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el ‘pit lane’. Sin embargo, tras una solicitud de revisión presentada por Alpine, los comisarios anularon las sanciones y le restituyeron el tercer puesto, aunque McLaren y Red Bull apelaron la decisión que fue estimada por el tribunal.
Los tiempos del tercer y último libre de Monza
FP3 CLASSIFICATION
Russell in the box seat heading into qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/BUrCsv92dT
— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
Sinner, Rossi y otras figuras del deporte italiano, presentes en Monza
El tenista italiano Jannik Sinner, el expiloto de MotoGP Valentino Rossi y la esquiadora Federica Brignone son algunos de los deportistas que este sábado se dan cita en el circuito de Monza.
Alonso y Sainz, contra las cuerdas
Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimoséptimo -a 1,341 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y medio-. en la tabla de tiempos del segundo ensayo de un Gran Premio que se disputa con alerta de calor extremo en el templo de la velocidad. Sainz giró 29 veces, once más que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista (en 2007 y en 2010)
Russell lideró los libres
El inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.
En la mejor de sus 29 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 559 milésimas, 120 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con una ventaja de 141 sobre su compañero en Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial; que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.
El inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título y viene de ganar las últimas dos carreras, en Hungría y en Países Bajos, firmó el cuarto tiempo, a 384 milésimas, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando; con el que firmó el quinto crono su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo de la clasificación del Gran Premio de Italia. ¡Comenzamos!
Q2
Problemas para Verstappen
Han tardado en salir Ferrari y Mercedes. El de Red Bull ha avisado por radio que algo del coche parece dañado.