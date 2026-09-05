Sainz: «Salimos en la posición más adelantada que podíamos salir en Monza»

Carlos Sainz se mostró contento con el resultado obtenido en la clasificación del GP de Italia. El piloto madrileño reconoció que «ha sido una de esas veces» en las que han conseguido sacar el máximo provecho del coche en un circuito como Monza. «Salimos en la posición más adelantada que podíamos pensar en salir en Monza», reconoció el de Williams, que partirá desde la decimotercera posición tras las penalizaciones a Lawson y Antonelli por los cambios de motor.

Sobre si le ha servido lo que ha probado, el 14 comentó que «ayer probamos varias cosas en el coche y hoy volvimos a la base del coche que sabemos más o menos que es lo que está funcionando toda la temporada. Pongo funcionar entre comillas porque tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es lo que nos hace que el coche vaya más o menos bien. Hoy hemos hecho lo que hacemos cuando sale todo medio bien, que es pasar a la Q2 de milagro si alguno falla, como en este caso Tsunoda, y ganar a Ocon con una vuelta muy buena en Q2. Es lo que podemos hacer en este momento hasta que lleguen mejoras».

Respecto a la carrera del domingo, Carlos dijo: «Todo dependerá de lo disciplinados que seamos con apretar el boost. Eso te permite adelantar fácilmente, pero luego en la recta te adelantan. Si te metes en una pelea con gente que le da por usar el boost, sabes que te vas a pasar dos o tres vueltas rebasando y pasando. Y si te metes en pelea con gente que va más disciplinada, igual hay menos de eso. Será interesante verlo».

«Este año no tenemos las características del coche de los últimos años, que era un coche con poco drag y buena velocidad punta. Este año incluso hemos perdido las ventajas del Williams del pasado. No es un coche que en ningún momento vaya a ir bien en Monza», agregó en DAZN.

El piloto español también señaló que «va a ser una carrera difícil de manejar con todo lo que pasa con la batería. Será divertida de ver, aunque para nosotros será un poco frustrante de ver porque sabemos que los adelantamientos serán más cosa de apretar el botón».

Por último, resaltó que han conseguido el mejor resultado posible en Monza: «Salimos en la posición más adelantada que podíamos pensar en salir en Monza, que es 14 (13 al final, por la penalización a Lawson), y ver si mañana podemos luchar o pasa algo grande y nos metemos en la lucha por los puntos».