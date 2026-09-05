«No podíamos seguir así, viene un coche corregido; no es lo que ha hecho Aston, ojalá lo fuera»

Williams sigue apostando por Carlos Sainz. Tras conseguir la renovación del piloto español, la escudería puso fin a un año muy tenso en el que temían que se marchara en busca de un proyecto más competitivo. Unas negociaciones en las que James Vowles confesó que nunca descartó que el madrileño se marchase después de un año para olvidar. Sin embargo, en la escuderían espera que todo vaya a mejor en las próximas semanas gracias a unas mejoras que se estrenarán en Bakú.

«No es específico para Bakú, dependerá de cuándo seamos capaces de llevarlo a la pista. No cambiará nuestra temporada, porque los errores y problemas del invierno eran muy grandes. Pero queremos traer reducción de peso, mejora aerodinámica o las dos cosas. Si no llegamos a Bakú, nos aseguraríamos de que estuviera en Malasia. Hemos hecho un coche con sobrepeso, con retraso, por encima de presupuesto. No podíamos seguir así. El paquete de Bakú se ha hecho de manera muy diferente», dice James Vowles en As.

Preguntado directamente si el coche será parecido al Aston Martin, el líder de Williams es cauto: «Es un coche corregido, hay cosas buenas. Hablaremos en Bakú, porque lo primero que quiero es que todo llegue allí. Pero Aston ha dado un paso muy grande, enhorabuena. Esa no es lo que nosotros vamos a hacer, ojalá lo fuera. Ahora las diferencias entre posiciones de puntos en la zona media son tan grandes que no es realista».

Williams busca mejoras

«A nosotros nos ha sorprendido en los datos el nivel de fuerzas G sostenidas durante el peralte, son cuatro segundos y medio y será un desafío no solo para el coche, también para los sistemas. No existe algo así en el calendario. Además, en el test de Fórmula 3 hubo 19 banderas rojas, tres chasis rotos y seis suspensiones rotas. Vale, son pilotos de F3, pero es una pista destrozacoches. Será interesante ver qué sucede», añade Vowles, que se rinde a Carlos Sainz.

«Carlos es el mejor piloto con el que he trabajado a la hora de interactuar con ingenieros. Él entiende cómo trasladar lo que siente en el coche a través de los datos, podría encontrar la milésima que falta en una hoja de datos y comunicársela a los ingenieros. Lewis (Hamilton) puede describir sensaciones muy bien, pero no es capaz de relacionarlo con los datos. Carlos sí, y es realmente importante. Lo que le sucedió en otros equipos es que no le daban la plataforma o la voz para ayudar. Sabe cómo hacer más rápido al equipo, pero no siempre ha podido influir.Es un líder y está aquí porque puede cambiar al equipo desde dentro».