Otro revés para Alonso: saldrá desde el pit lane en Monza por los problemas del motor Honda

Fernando Alonso no gana para disgustos con el Aston Martin. Saldrá desde el pit lane en el GP de Italia tras cambiar el motor. El piloto español ya anunció el sábado tras la clasificación que un problema en el coche le impidió salir al final de la Q1 y montar neumáticos nuevos. Terminó el 21, pero salía decimoctavo por las penalizaciones a Antonelli, Lawson y Albon. Desgraciadamente, esos problemas le han obligado a cambiar la parte eléctrica del motor y ha recibido una sanción.

«La unidad generadora de potencia cinética utilizada por Fernando Alonso es la quinta (5.ª) de las tres (3) nuevas unidades generadoras de potencia cinética permitidas para la temporada del Campeonato de 2026, y esto no cumple con el artículo B8.2.2 f) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2026», anunciaba la F1.

Tras investigarlo, los comisarios han decidido imponerle una penalización y saldrá desde el pit lane: «Dado que se sustituyeron piezas bajo condiciones de parque cerrado sin la aprobación del Delegado Técnico, se impone una salida desde el pit lane de conformidad con el Artículo B.5.3.a».