Preguntan a Fernando Alonso si seguirá compitiendo en 2030 y su respuesta no deja indiferente a nadie

Fernando Alonso lleva más de dos décadas compitiendo en la Fórmula 1 y a sus 45 años continúa dejando respuestas que alimentan el debate sobre cuánto tiempo más seguirá al más alto nivel. La última llegó cuando al piloto asturiano le preguntaron directamente si se veía todavía en la parrilla en el año 2030. Una fecha que a priori parece muy lejana incluso para un deportista de su experiencia, ya que Alonso tendría entonces 49 años. Sin embargo, lejos de cerrar la puerta de inmediato o responder con rotundidad, el bicampeón del mundo reaccionó entre risas y dejó una frase que no ha pasado desapercibida.

«Quizá espere a eso, sí», dijo. Una respuesta breve, pero cargada de significado y relacionada directamente con los cambios que podría experimentar la Fórmula 1 en los próximos años. El asturiano tenía en mente obviamente la futura normativa de motores, ya que existe la posibilidad de que en ese periodo la categoría vuelva a apostar por propulsores V8. La sola perspectiva de recuperar motores más ruidosos y con una filosofía diferente a la actual parece despertar la curiosidad de un piloto que nunca ha ocultado su nostalgia por determinadas etapas de la Fórmula 1.

«Quizá espere a eso, sí», comentó con una sonrisa, dejando abierta una puerta que, aunque todavía parece muy lejana, demuestra que Fernando Alonso sigue mirando al futuro con la misma pasión competitiva que ha marcado toda su carrera. La situación resulta especialmente llamativa porque el futuro inmediato de Alonso tampoco está completamente decidido. El español aún no ha confirmado qué ocurrirá con su carrera más allá de la actual temporada y ha reconocido en varias ocasiones que su decisión no dependerá únicamente de que Aston Martin sea competitivo.

La ilusión de Fernando Alonso

Para el asturiano, el rumbo que tome la Fórmula 1 y las características de los coches también serán fundamentales. De hecho, Alonso se ha mostrado crítico con la dirección técnica de la competición y considera que determinados cambios reglamentarios han alterado la esencia de lo que él entiende como la verdadera Fórmula 1. Pese a su edad, Fernando Alonso continúa demostrando una capacidad competitiva extraordinaria. Su experiencia ya le ha permitido alcanzar registros históricos y recientemente volvió a llamar la atención al puntuar con 45 años, algo que no se veía desde hacía más de medio siglo.

Su forma de pilotar, su capacidad para interpretar las carreras y su talento para extraer el máximo rendimiento de cualquier monoplaza siguen convirtiéndole en uno de los pilotos más respetados de la parrilla. El propio Alonso ha demostrado a lo largo de su carrera que nunca ha tenido miedo de tomar decisiones inesperadas, como cuando abandonó temporalmente la Fórmula 1 para probar suerte en las 24 Horas de Le Mans y otras grandes competiciones antes de regresar a la categoría reina.

Pensar hoy en Fernando Alonso compitiendo en 2030 puede parecer una utopía, pero también habría parecido difícil imaginar hace unos años que seguiría en la parrilla con 45 años. Por eso su respuesta entre risas ha generado tanto revuelo. Probablemente todavía sea demasiado pronto para hablar seriamente de algo tan lejano, pero una cosa parece clara, y es que mientras mantenga la velocidad, la motivación y la pasión por competir, el asturiano no parece dispuesto a poner una fecha definitiva a su retirada. Y si la Fórmula 1 de 2030 le ofrece el tipo de coches y motores que le vuelvan a ilusionar, quizá Fernando Alonso vuelva a sorprender a todos.