Leclerc piropea a ‘La Monumental’ de Madring: «Puede convertirse en una de las curvas más emblemáticas»

Charles Leclerc ha tenido el privilegio de probar el circuito de Madring antes que nadie. Junto a Lewis Hamilton, ambos pusieron a prueba el nuevo trazado durante un ‘filming day’ de Ferrari. El monegasco expone sus buenas sensaciones con La Monumental: «Creo que va a ser una curva genial y, sí, creo que puede convertirse en una de las curvas más emblemáticas de la temporada».

Los máximos responsables del circuito le dieron un gran protagonismo desde el principio, ya que se trata de una curva peraltada de más de 500 metros con un 24% de inclinación. Después de sentirla en primera persona, el piloto recalca que exprimirla al máximo será muy complejo: «Es una curva muy, muy especial. Creo que, en la clasificación, tendremos que ser muy valientes porque estará al límite, así que va a ser genial».

La falta de circuitos clásicos en el calendario es una de las polémicas de la Fórmula 1 actual. Sin embargo, Leclerc está a favor de esta tendencia: «No tengo ninguna duda de que me encantará Madring, pero si se adaptará a mí o no, realmente no lo sé. Pero una cosa es segura y es que tendrás que darlo todo, y eso es algo que siempre disfruto en los circuitos urbanos».

Los pilotos de Ferrari tuvieron el privilegio de tener una primera toma de contacto con el trazado. No obstante, el monegasco destaca que no pudieron sacar conclusiones precisas: «Di algunas vueltas detrás de un Stelvio o como se llamara ese coche. Obviamente, el circuito está en plena construcción, aún queda mucho trabajo por hacer y la pista estaba llena de tierra».

Próxima parada: GP de Bélgica

Leclerc y Hamilton ya están listos para dar otro golpe sobre la mesa en Spa. La carrera se disputará este domingo 19 de julio a las 15:00 (14:00 en las Islas Canarias). Fernando Alonso y Carlos Sainz necesitarán alguna sorpresa para poder luchar por los puntos.