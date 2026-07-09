El Madring ya es una realidad: Leclerc da la primera vuelta al circuito

El Madring empieza a coger forma. Ferrari ha dado las primeras vueltas al circuito semiurbano de Madrid. Charles Leclerc ha sido el primer piloto de la historia en rodar con un F1 por el trazado madrileño, ya que hace unos meses lo hizo Carlos Sainz con un Ford Mustang GT una vez le pusieron la última capa de asfalto. El equipo italiano ha realizado un filming day en el circuito que acogerá el GP de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre.

Aunque todavía no está todo terminado, lo que es el trazado sí que está acabado y el equipo italiano ha decidido realizar un día de rodaje para poner a prueba el Madring. Es la primera vez que un F1 rueda por el circuito madrileño, a dos meses de la celebración de la carrera. El plan de la Scuderia es rodar con Leclerc y Hamilton, ambos estaban acreditados para este día de rodaje, y recabar datos de cara al Gran Premio.

💥 @robertofunoat nos trae la exclusiva 💥 🏎️ @ScuderiaFerrari ya rueda en el @madring_oficial en lo que es el estreno oficial de un F1 en el circuito. 🔝 pic.twitter.com/pG96ShQPq7 — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) July 9, 2026

En las imágenes difundidas por Ferrari se ve a Leclerc saliendo de los boxes para dar la primera vuelta al Madring: «El día de rodaje comienza con la primera vuelta de Charles Leclerc». Era un test privado, pero varios medios se desplazaron a las inmediaciones del trazado para ver las primeras imágenes de un F1 dando vueltas por el circuito.