Ferrari realizará un test en Madring este jueves y será el primero en estrenarlo

El Madring espera con ansias poder estrenarse y Ferrari va a tener el privilegio de hacerlo. Concluido su éxito en Silverstone, la Scuderia inaugurará oficialmente el nuevo circuito madrileño este jueves 9 de julio con una jornada de filming day, convirtiéndose en el primer equipo en rodar en el trazado que acogerá el Gran Premio de España de 2026.

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton estarán al volante del Ferrari SF-26 y compartirán una sesión limitada a 200 kilómetros, el máximo permitido por la normativa de la FIA para este tipo de pruebas promocionales. El coche utilizará neumáticos de exhibición y una configuración básica, por lo que el objetivo no será buscar prestaciones, sino recopilar apuntes e información clave del comportamiento del monoplaza en un circuito completamente nuevo.

Aunque el recorrido aún ultima algunos elementos de la increíble infraestructura, como las gradas, los boxes y el paddock definitivo, el asfaltado ya está finalizado y el trazado está listo para recibir sus primeros Fórmula 1. La prueba servirá tanto para que Ferrari obtenga referencias de cara al Gran Premio de septiembre como para validar diferentes aspectos del circuito antes de su estreno oficial en el Mundial.

Ferrari estrenará ‘La Monumental’

La elección de Ferrari no es casual. La escudería italiana tendrá así una oportunidad privilegiada para familiarizarse con un escenario completamente desconocido para todos los equipos. Aunque Carlos Sainz ya recorrió parte del circuito durante una exhibición con un coche de calle y posteriormente con un Williams en un evento promocional, nunca antes un monoplaza de Fórmula 1 de la temporada había rodado en Madring.

Uno de los puntos de mayor interés será ‘La Monumental’, la espectacular curva peraltada que se ha convertido en la imagen más representativa del nuevo circuito madrileño. Tanto Leclerc como Hamilton serán los primeros pilotos en afrontarla con un Fórmula 1 moderno, ofreciendo también las primeras imágenes en pista del trazado que sustituirá a Barcelona como sede del Gran Premio de España.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha confirmado el dispositivo especial para la jornada, con restricciones de tráfico en el entorno del circuito entre las 7:00 y las 22:00 horas. Más allá del valor promocional del evento, la sesión supone la primera gran prueba para un circuito llamado a convertirse en una de las grandes novedades del calendario de Fórmula 1 en 2026.