Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña

Charles Leclerc ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña en una carrera marcada al final por el incidente en el Mercedes de Kimi Antonelli cuando más se acercaba al monegasco. Además, la FIA dio por finalizada la prueba con el coche de seguridad tras una salida de Max Verstappen a la grava de Silverstone que le costó el abandono pese a anunciar que sí se relanzaría en la última vuelta.

Esto favoreció enormemente a George Russell, el chico mimado, porque Ferrari mandó a boxes a Lewis Hamilton para pisar a fondo en la reanudación con neumáticos nuevos. Así, el inglés quedó segundo para ocupar esa posición también en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 y situarse a 25 puntos de Antonelli. La FIA parece empeñada en que haya duelo por el título entre los Mercedes con otro capote al británico.

Clasificación de pilotos de F1

Kimi Antonelli: 179 puntos. George Russell: 154 Lewis Hamilton: 147 Charles Leclerc: 108 Lando Norris: 97 Oscar Piastri: 82 Max Verstappen: 76 Isack Hadjar: 52 Pierre Gasly: 42 Liam Lawson: 39 Arvid Lindblad: 20 Oliver Bearman: 18 Franco Colapinto: 18 Carlos Sainz: 6 Gabriel Bortoleto: 6 Alex Albon: 5 Esteban Ocon: 3 Fernando Alonso: 1 Nico Hulkenberg: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0 Lance Stroll: 0

Clasificación de constructores de F1